«Думала, что меня разорвёт». «Вкусвилл» проверит зефир, который покупатели назвали причиной диареи

Сеть магазинов «Вкусвилл» опровергла распространяющуюся в Сети информацию, что продаваемый ею зефир вызывает диарею, однако решила все же направить продукцию на внеплановую проверку и приостановить продажи товара. Об этом говорится в заявлении компании.

Днем 12 октября в телеграм-каналах появилась информация, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «Вкусвилл». В составе продукта есть сахарозаменитель мальтит, который может оказывать слабительное действие. Правда в информации о товаре сказано, что такой эффект возможен «при чрезмерном употреблении», а в отзывах пользователи писали, что живот начинает сильно болеть «от одной штуки».

1 из 2 Источник: скриншот vkusvill.ru

1 из 2 Источник: скриншот russia.vkusvill.ru

«Примерно через 2 часа ужасное бурение в кишечнике, вздутие, водянистый понос. Сначала не поняла от чего это, но проанализировав ясно, что это от „зефира“», — написала 9 октября Юлия. (Здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)

«Это не слабительный эффект, а реальная диарея со вздутием и изжогой», — пожаловалась 8 октября Майя.

«Съела с утра 3 штуки, как итог — ужасное вздутие и диарея. Я и так на 9 месяце беременности, думала, что меня разорвёт, спасибо дома сижу. Проанализировала, что я ела и методом исключения выявила, что это от зефира, глянула комментарии — да тут с него полстраны на троне фаянсовом сидели», — сделала 3 октября вывод Анастасия и поставила продукту три звезды из пяти, потому что «все-таки вкусный». Справедливости ради, не она одна отметила и положительные качества зефира.

К вечеру «Вкусвилл» заявил, что «распространяемая в сети информация о зефире» не соответствует действительности. «Мы проверили все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. Доля обращений по качеству продукта в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. Так, за последние 4 месяца мы получили 32 обращения по качеству продукта», — сказано в официальном телеграм-канале пиар-службы магазина.

Там отметили, что предупреждают покупателей о возможных последствиях чрезмерного поедания продукта с мальтитом — надписи есть на упаковке и в описании товара на сайте и в приложении. Кроме того, «Вкусвилл» заверил, что зефир успешно прошел плановые лабораторные проверки, однако сейчас его образцы отправят на внеплановое исследование «для подтверждения его полной безопасности». До получения результатов магазин решил приостановить продажи товара.

Сейчас такой зефир недоступен для заказа на сайте и в приложении «Вкусвилла», страница с ним удалена, однако карточка товара осталась на сайте сервиса «Вкусвилл Посылка», который доставляет товары по России и СНГ. Там у зефира «Классического» стоит оценка 4,7 балла из пяти и есть те самые негативные отзывы. Товар продается и через другие сервисы доставки продуктов, но там таких отзывов нет.