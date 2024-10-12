Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

ясная погода, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

южн.

 766мм 78%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Драка с фанатами
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Военная полиция в рейде
Главный бой года
Дома подвинут для ВСМ
Ушаковские бани снова в деле
Смерть во имя красоты
Сколько стоит хлеб и почему
Как живут в Феодосии
Происшествия «Думала, что меня разорвёт». «Вкусвилл» проверит зефир, который покупатели назвали причиной диареи

«Думала, что меня разорвёт». «Вкусвилл» проверит зефир, который покупатели назвали причиной диареи

5 233
12 комментариев

Сеть магазинов «Вкусвилл» опровергла распространяющуюся в Сети информацию, что продаваемый ею зефир вызывает диарею, однако решила все же направить продукцию на внеплановую проверку и приостановить продажи товара. Об этом говорится в заявлении компании.

Днем 12 октября в телеграм-каналах появилась информация, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «Вкусвилл». В составе продукта есть сахарозаменитель мальтит, который может оказывать слабительное действие. Правда в информации о товаре сказано, что такой эффект возможен «при чрезмерном употреблении», а в отзывах пользователи писали, что живот начинает сильно болеть «от одной штуки».

1 из 2
1 из 2

«Примерно через 2 часа ужасное бурение в кишечнике, вздутие, водянистый понос. Сначала не поняла от чего это, но проанализировав ясно, что это от „зефира“», — написала 9 октября Юлия. (Здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)

«Это не слабительный эффект, а реальная диарея со вздутием и изжогой», — пожаловалась 8 октября Майя.

«Съела с утра 3 штуки, как итог — ужасное вздутие и диарея. Я и так на 9 месяце беременности, думала, что меня разорвёт, спасибо дома сижу. Проанализировала, что я ела и методом исключения выявила, что это от зефира, глянула комментарии — да тут с него полстраны на троне фаянсовом сидели», — сделала 3 октября вывод Анастасия и поставила продукту три звезды из пяти, потому что «все-таки вкусный». Справедливости ради, не она одна отметила и положительные качества зефира.

К вечеру «Вкусвилл» заявил, что «распространяемая в сети информация о зефире» не соответствует действительности. «Мы проверили все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. Доля обращений по качеству продукта в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. Так, за последние 4 месяца мы получили 32 обращения по качеству продукта», — сказано в официальном телеграм-канале пиар-службы магазина.

Там отметили, что предупреждают покупателей о возможных последствиях чрезмерного поедания продукта с мальтитом — надписи есть на упаковке и в описании товара на сайте и в приложении. Кроме того, «Вкусвилл» заверил, что зефир успешно прошел плановые лабораторные проверки, однако сейчас его образцы отправят на внеплановое исследование «для подтверждения его полной безопасности». До получения результатов магазин решил приостановить продажи товара.

Сейчас такой зефир недоступен для заказа на сайте и в приложении «Вкусвилла», страница с ним удалена, однако карточка товара осталась на сайте сервиса «Вкусвилл Посылка», который доставляет товары по России и СНГ. Там у зефира «Классического» стоит оценка 4,7 балла из пяти и есть те самые негативные отзывы. Товар продается и через другие сервисы доставки продуктов, но там таких отзывов нет.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY13
Удивление
SURPRISED14
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
pgrad
2 часа
Ну конечно, нет у них жалоб. Вот и мы тоже никуда не жаловались, когда приобрели там ореховую смесь протухшую и прогорклую. Просто поняли, что это помойка с просрочкой по заряженным ценам - и больше туда не ходим. И ни на что не жалуемся.
Mazzzz
1 час
Сколько нужно зефира съесть для эффекта, 3 кг ? Прошлый раз салат пытались прикрутить к ВВ не получилось, заход номер 2 ?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Новости компаний
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
Новости компаний
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06