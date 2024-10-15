В ВШЭ рассказали, как «бедные в кавычках» влияют на социальную политику

Взрослые дети обеспеченных родителей, живущие за их счет, не дают российским властям эффективно выстраивать социальную политику. За счет феномена «бедных в кавычках» исследователи не могут получить точные данные высокодоходных домохозяйств, которые во многом и являются «двигателем экономики». Об этом рассуждает научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший ректор Ярослав Кузьминов. Его словам приводит 15 октября РБК.

Для результативной работы в той или иной сфере государству необходимо знать, как возникает платежеспособный спрос. Для этого изучаются домохозяйства. Однако полученные данные не могут быть достоверными из-за феномена «бедных в кавычках». Это дети богатых родителей, которые живут в их квартирах, тратят их деньги и ездят на их автомобилях. Доходы этой категории людей равны нулю или минимальны, а расходы соответствуют группе наиболее обеспеченных граждан.

«Это довольно распространено. В России это распространено гораздо больше, чем в Европе или США, и мы должны точно это учитывать», — отметил научрук ВШЭ.

С докладом о «бедных в кавычках» сотрудник ВШЭ выступил на научном семинаре «Оценка доходного неравенства населения России на основе объединения данных выборочных обследований доходов населения и налоговой статистики». Для оценки используются данные Росстата и ФНС о конкретных домохозяйствах. Ежегодно специалисты исследуют около 60 тысяч домашних хозяйств в разных регионах России.