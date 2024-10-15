«Фонтанка» узнала, чем занимается в Петербурге владелец взорванной в Москве машины

С бизнесменом Виктором Мишачевым, машина которого взорвалась утром 15 октября в Москве, связаны два заведения в Петербурге, выяснила «Фонтанка».

По данным СПАРК, в Петербурге у Мишачева есть доли в двух заведениях: ООО «ТАЙМ БАР СПБ» (зарегистрирован на Думской, 4) и ООО «БАР ТАЙМ СПБ» (зарегистрирован на Литейном, 57Б). Первое, судя по локации, это караоке-клуб Party Time, Мишачев в нем является гендиректором. Второе, предположительно, бар «Гадкий койот». Бизнесмен – один из учредителей с долей в 5%.

Как уже писала «Фонтанка», Мишачев владеет сетью баров и ресторанов. По данным ЕГРЮЛ, он возглавляет или является совладельцем более десятка кафе и ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях.

«Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего», — сообщает ГСУ СК России по Москве.

Черный Tank взорвался утром 15 октября на парковке на Профсоюзной улице. По данным «Фонтанки», Мишачев живёт рядом. Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство. Взрывчатка, эквивалентная 200-300 г тротила, скорее всего, лежала у лобового стекла на капоте. Мишачев хотел ее убрать, и она сдетонировала. У бизнесмена, по некоторой информации, частично оторвало кисть, у его 6-летнего сына рассечение головы. Также ранен сосед. Все трое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).