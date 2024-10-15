«Интерфакс»: хозяин взорвавшейся машины владеет ресторанами в Москве, Петербурге и других городах

Источник: ГСУ СК России по Москве







Взорвавшийся в Москве 15 октября автомобиль принадлежит бизнесмену Виктору Мишачеву, который владеет сетью баров и ресторанов. Об этом сообщают «Интерфакс», агентство «Москва 24» и «Вести». По данным ЕГРЮЛ, он возглавляет или является совладельцем более десятка кафе, ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях. Пострадавший 6-летний ребёнок, по предварительной информации, его сын.

Источник: ГСУ СК России по Москве

«Вести», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, передают, что мотивом покушения мог стать бизнес или личная неприязнь.

По информации RT, cамодельное взрывное устройство в пакете лежало у лобового стекла на капоте, его мощность, по предварительной оценке, была эквивалентна 200—300 г тротила. «Москва» рассказывает, что устройство лежало у лобового стекла на капоте, и когда автомобилист стал его убирать, сдетонировало. Ресторатору, по данным агентства, частично оторвало часть кисти, у мальчика рассечена голова. Также пострадал сосед. Все они, напомним, госпитализированы.

Как сообщили в ГСУ СК по Москве, на месте продолжают работать следователи и криминалисты. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что взорвавшая машина стояла на парковке. Больше всего повреждений с водительской стороны. Кроме того, взрывной волной выбило пассажирское окно соседней машины, стоящей слева.

«Фонтанка» писала, что автомобиль Tank взорвался утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. Предположительно, инцидент случился в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).