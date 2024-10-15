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Происшествия В Москве взорвалась машина, среди раненых — ребёнок. СК видит покушение на убийство

В Москве взорвалась машина, среди раненых — ребёнок. СК видит покушение на убийство

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21 комментарий

В Москве на Профсоюзной улице утром 15 октября взорвался автомобиль Tank, предположительно, в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, передаёт MSK1.

По данным столичного СК, пострадали три человека, в том числе маленький ребёнок (по информации прокуратуры, это 6-летний мальчик). Все они госпитализированы. Ведомство показывает машину с выбитыми стёклами и обгоревший отсек двигателя. ЧП называется в сообщении «инцидентом», но при этом сообщается о планируемой взрывотехнической экспертизе.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — отмечается в сообщении.

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Комментарии
21
Mathias R.
1 час
как все же хорошо, что сейчас не как в 90-е!
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