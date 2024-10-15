В Петербурге подросток отравился освежителем воздуха

В детскую горбольницу № 5 попал 12-летний мальчик, которого нашли без сознания в квартире в Колпино. Рядом лежал баллон с освежителем воздуха, об этом 15 октября стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, пока родителей не было дома, ребенок в туалете вскрыл баллон с освежителем воздуха и потерял сознание. Его госпитализировали с острым ингаляционным отравлением освежителем воздуха.

Полиция проводит проверку.