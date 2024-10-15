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Происшествия В Петербурге подросток отравился освежителем воздуха

В Петербурге подросток отравился освежителем воздуха

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7 комментариев

В детскую горбольницу № 5 попал 12-летний мальчик, которого нашли без сознания в квартире в Колпино. Рядом лежал баллон с освежителем воздуха, об этом 15 октября стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, пока родителей не было дома, ребенок в туалете вскрыл баллон с освежителем воздуха и потерял сознание. Его госпитализировали с острым ингаляционным отравлением освежителем воздуха.

Полиция проводит проверку.

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Отравление Освежитель воздуха
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Комментарии
7
282799367
1 час
Мда, хотя мы в детстве пустые аэрозольные баллоны в костре и взрывали, но дышать их содержимым никому в голову не приходило.
282222362
2 часа
"Полиция проводит расследование" - понятно, что не воздух в туалете освежал, токсикоман. Вероятно, только попробовал, начитавшись в соцсетях, но "нарушил инструкцию" по использованию.
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