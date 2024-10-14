Le Monde: во Франции арестовали машины и виллы двух бизнесменов из РФ более чем на €70 млн

Суд во Франции наложил арест на виллы и автомобили двух российских бизнесменов на сумму свыше 70 млн евро в рамках расследования дела о возможном отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Об этом 14 октября сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник.

Изъятия имущества добилась парижская прокуратура. По данным ведомства, недвижимость могли приобрести путем использования кредитов, предоставленных частными компаниями, которые зарегистрированы на Кипре или на Британских Виргинских островах.

По данным СМИ, имущество было приобретено в 2012–2014 годах — поместье площадью 22,5 га и виллы на юго-востоке Франции, а также автомобили класса люкс. Объекты могут «принадлежать Руслану Горюхину и Михаилу Опенгейму — двум предпринимателям российского происхождения, имеющим паспорта Кипра».

Адвокат Горюхина заявил французской газете, что его клиент не будет давать комментарии по данному делу. Защита Опенгейма также отказалась от комментариев, отметив лишь, что «предприниматель не является стороной этого уголовного производства».

По предварительным данным, речь идет об имуществе бывшего президента Федерации карате России, основателе стрелкового клуба «Импульс», а также о сооснователе московской галереи Artstory.