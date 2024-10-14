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Афиша Plus Музеи Эрмитаж вновь расширил список льготных категорий в Главный музейный комплекс

Эрмитаж вновь расширил список льготных категорий в Главный музейный комплекс

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1 комментарий

Государственный Эрмитаж 14 октября сообщил о новой постоянной льготной категории — с 16 октября бесплатно посещать Главный музейный комплекс в любой день смогут все члены многодетных семей. Для этого нужно оформить бесплатные билеты — либо заранее на сайте Эрмитажа, либо в кассе в день визита.

«При оформлении бесплатного входного билета в Эрмитаж, члены многодетных семей могут предъявить кассиру и контролёру билетов как удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи на бумажном носителе, так и информацию, которая содержится в электронном удостоверении на портале Госуслуги», — предупредили в музее.

В Эрмитаже рассказали, что минкульт приступил к внедрению цифрового удостоверения многодетных семей — и музеи тестируют возможности взаимодействия портала Госуслуги с автоматизированной системой учёта билетов.

Ранее многодетные семьи могли посещать бесплатно Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода. А Главный музейный комплекс — только каждый третий четверг месяца (в остальные дни цена для них была льготной — 300 рублей).

До этого Эрмитаж ввел бесплатное посещение Главного музейного комплекса для семей участников СВО (с 5 сентября 2023 года), детей до 14 лет (вне зависимости от гражданства), инвалидов I и II групп, инвалидов-колясочников, детей-инвалидов, курсантов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также сотрудников музеев России. Пенсионеры могут бесплатно посещать Эрмитаж каждый четверг.

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Комментарии
1
Pilat
6 минут
Интересна логика - если 10 детей из одной семьи, то стало быть они могут приобщатся к истории и культурному наследию бесплатно....а если 10 детей из разных семей - то не имеют право?
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