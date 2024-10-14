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Общество «Ощущает русскую энергию»: МИД Украины оскорблен планами музыканта Джареда Лето приехать в Москву и Киев, «когда все закончится»

«Ощущает русскую энергию»: МИД Украины оскорблен планами музыканта Джареда Лето приехать в Москву и Киев, «когда все закончится»

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4 комментария

МИД Украины в соцсети X назвал оскорблением слова музыканта, вокалиста рок-группы 30 Seconds To Mars Джареда Лето, который заявил о планах посетить «Москву и Киев» по завершении конфликта. В украинском ведомстве считают, что планы Лето о выступлении в России «являются оскорблением тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы», следует из поста.

Ранее 30 Seconds To Mars выступили с концертом в Белграде. Со сцены Лето сначала попросил откликнуться сербов, а затем русских, находящихся в зале. Услышав в ответ бурные овации, музыкант пообещал приехать в Москву, а затем в Киев с концертами. В конце Лето поблагодарил российских фанатов, сказав «спасибо».

«Джаред Лето „ощущает русскую энергию“ и желает выступить в России», — написала пресс-служба МИД Украины в соцсетях.

Планы Лето приехать с концертами в Россию прокомментировала его агент Александра Трастмен. Она заявила, что не может «организовать какую-либо переписку певца с корреспондентами», пишет ТАСС 14 октября.

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Комментарии
4
Koma2024
33 минуты
В чём оскорбление? И что тут такго невероятного?
282694747
42 минуты
Ну Украина и выдала
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