Shaman — свободен. Певец поделился официальным документом со своими поклонниками

Певец Shaman сообщил своим поклонниками важную новость — теперь он официально в разводе. Документом артист 14 октября поделился с подписчиками в собственном telegram-канале.

Развелись Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, и Елена Мартынова 13 октября. В свидетельстве о расторжении брака уточняется, что у бывших супругов нет несовершеннолетних детей.

В конце сентября Shaman рассказал своим фанатам о том, что расстается с Мартыновой. Певец объяснил такое решение тем, что они с Еленой «очень занятые люди». «Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — сказал тогда Дронов. В свою очередь, Мартынова, предвещая огромное количество вопросов, также подтвердила развод с Ярославом. Их брак продлился семь лет.

Для Shaman этот брак стал вторым, от первого у певца есть дочь. Елена Мартынова до Дронова была замужем за писателем Александром Цыпкиным. После этого она встретила Ярослава и сразу же в него влюбилась. Позже Мартынова помогала Дронову с творческим продвижением и была рядом в момент, когда Shaman поднялся в топ-чарты на самую верхушку. Подробнее о том, как развивались отношения популярного российского певца и его пиарщицы, читайте здесь.