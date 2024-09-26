«Наше совместное решение». Shaman подтвердил развод с женой

Российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, подтвердил развод с женой. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 26 сентября . Текст музыкант начал с привычного для фанатов обращения.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — сообщил артист.



Елена Мартынова также подтвердила информацию о расставании: «Отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным».