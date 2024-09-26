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    «Наше совместное решение». Shaman подтвердил развод с женой

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    Российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, подтвердил развод с женой. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 26 сентября. Текст музыкант начал с привычного для фанатов обращения.

    «Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — сообщил артист.

    Елена Мартынова также подтвердила информацию о расставании: «Отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным».

    Ярослав Дронов и Елена Мартынова были в браке почти 7 лет. Зимой они должны были отпраздновать медную свадьбу. Супруга музыканта прошла с ним сложный путь и поддерживала на всех этапах становления как артиста. Долгое время у Дронова не получалось построить карьеру, его творчество смогло «выстрелить» только после начала специальной военной операции. Брак с Еленой Мартыновой стал вторым в его жизни, избранница старше певца на 14 лет.

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