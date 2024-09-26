«Знакомство с ним перевернуло мое сознание»: Как SHAMAN влюбился и чем это закончилось

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Поделиться Поделиться





Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) объявил о разводе со своей женой, топ-менеджером крупного оператора мобильной связи Еленой Мартыновой. «Фонтанка» с грустью вспоминает эту историю любви.

Дронов и Мартынова официально женились в 2018-м году. Для каждого это были не первые официальные отношения. Ярослав был женат на учительнице пения из родного Новомосковска. У них есть дочь Варвара, которая родилась в 2014 году и проживает с матерью. А Елена до 2017-го состояла в браке с писателем Александром Цыпкиным. К слову, считается, что именно она помогла Цыпкину стать популярным литератором. Почти сразу после расставания с ним у Мартыновой появился новый проект.



В интервью журналу «Москвич Mag» Елена рассказывала, что в 2017-м собиралась переезжать в город своей мечты — Лос-Анджелес, но прямо перед отъездом, «как это бывает только в кино», встретила свою любовь.

Впервые она вышла в свет с Ярославом Дроновым в 2018-м на вечеринке «100 самых стильных в журнале GQ» на Центральном рынке. В тот момент Дронов был никому не известен и пел в кавер-группе «Час пик». По легенде, именно на одном из корпоративных выступлений коллектива и произошло их знакомство. Елена с первого взгляда влюбилась в светловолосого мальчика со звонким голосом.



Вскоре Дронов переехал жить к Мартыновой в центр Москвы. То, что возлюбленная была старше на 14 лет, похоже, его не смущало.

«Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание. С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел. Я впервые встретила человека, у которого был настолько исключительный Божий дар и настолько тяжелый путь, и который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», — писала в соцсетях несколько лет спустя Мартынова.



Как вспоминают бывшие музыканты «Час пик», если раньше их вокалист приезжал на выступления на метро, то теперь это был «Майбах» с водителем. Постепенно Елена стала оказывать влияние и на всю группу. По словам директора «Часа пик» Алексея Демина, новая жена Дронова начала ставить «невероятные условия», например, больше половины гонорара отдавать ее мужу, а не делить заработанное поровну между всей командой, как это было всегда. Впрочем, вскоре Ярослав ушел из группы, но с сольным творчеством пока шло туго. Это приводило к ссорам и слезам.



«Она приходила и со слезами на глазах мне все рассказывала, как ее знакомые не верят в мой успех. Я говорил: «Ничего, прорвемся»», — как-то рассказывал Дронов.

Но Мартынова не была бы «пиарщицей от бога», как отзываются о ней многие коллеги, если бы ее остановили такие мелочи. Елена не оставляла попытки продвинуть мужа в шоу-бизнес, знакомя его со столичными продюсерами и музыкантами. Похоже, что Елена, действительно верила в талант Ярослава.

Бабушка артиста Галина Рябых в эфире YouTube-шоу Tatarka FM вспоминала, как прошла первая встреча с Еленой.



«Она прямо встала бедненькая на колени и говорит: «Я вас благодарю за воспитание такого внука!» Мы ей: «Лена, встань-встань с колен». А она: «Таких людей никогда по жизни не встречала. Благодарю вас за такой подарок, за такого внука и сына», — делилась Галина Рябых.

В какой-то момент было решено полностью обнулиться. Из соцсетей Дронова, который стал называть себя SHAMAN’ом, были удалены все старые фото. Из Интернета пропали и некоторые его старые песни с клипами, а также записи выступлений в составе «Час пик». В сентябре 2021-го к певцу пришел первый успех — в тиктоке завирусилась его песня «Улетай». Окончательно все закрутилось, когда накануне спецоперации на Украине Дронов опубликовал трек «Встанем». Тут-то божий дар Ярослава, наконец, разглядела вся Россия. Уже став большим артистом SHAMAN продолжал нежно отзываться о жене.



«Как и любая другая женщина, она же очень эмоциональное создание. Конечно же, она очень сильно переживает. Но это мой путь. Она с пониманием относится к моей личности, к моему естеству», — говорил Дронов в августе 2023-го.



В первые месяцы славы Елена сопровождала мужа на всех интервью и тусовках, тщательно оберегая его и следя за тем, как он одевается и что говорит. Однако с кратным ростом гонораров и медийности вокруг Ярослава постепенно стал складываться новый круг общения и помощников. Постепенно функции пиара ушли другим людям. Ярослава все чаще стали видеть на светских мероприятиях без жены.

Первые слухи о романах на стороне пришли быстро. Сначала Дронову приписывали тесные отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Произошло это после того, как в июне 2023 года Мизулина у себя в соцсетях опубликовала их совместные снимки. Позднее они начали вместе появляться на мероприятиях, а в День народного единства вдвоем вышли на сцену, исполнив гимн России. Екатерина не раз говорила, что слушает только песни Дронова. В январе она показала букет цветов, который получила от SHAMAN. В феврале Мизулину видели в кожаной куртке певца за кулисами его концерта в Екатеринбурге.



«Мы прекрасно общаемся с Екатериной, это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все», — уверял артист.

В июне 2024 на премии «Муз ТВ» певица Mia Boyka в откровенном платье давала интервью, а Дронов, проходя мимо, приобнял ее и поцеловал в шею. И все это под объективами камер. Жест выглядел настолько интимно, что ни у кого не осталось сомнений — между ними что-то есть.



«Я растерялась в тот момент. Вот там впервые в жизни мы так близко общались. Он знал, что я неравнодушна. Я пару раз обмолвилась, что он круто поёт, талантливый, харизматичный артист, и вот, видимо...» — объяснила потом главная противница квадробинга.



В августе Shaman целовал под камерами в шею уже певицу Асият Сайгидову, которая выступает с ним в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир». Произошло это в день закрытия музыкального конкурса «Новая волна». Но этот случай уже точно нельзя было назвать случайностью.



Дронов вышел в обнимку с Сайгидовой на красную дорожку. В какой-то момент он поцеловал ее в шею. Асият робко улыбнулась, а потом от смущения и вовсе отвернулась от журналистов.



Поклонники неоднократно писали в соцсетях, что все это выглядит очень странно для женатого человека. Наверняка, вопросы были не только у них. И вот 26 сентября Ярослав Дронов и Елена Мартынова после семи лет брака объявили о разводе.



«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — сообщил артист.

Елена Мартынова также подтвердила информацию о расставании.

«Отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным».

Фанаты SHAMANA’а были в шоке.



Примечательно, что почти ровно год назад Елена Мартынова написала у себя в соцсетях пост, который посвятила всем, кто «крутил пальцем у виска», когда она в 2017-м вышла замуж за никому неизвестного певца Ярославав Дронова. По ее словам, некоторые знакомые частенько с издевкой задавали вопрос: «Ну как там дела у Ярика?». Эти люди, считала Елена, не замечали «очевидную уникальность». Но «жизнь все расставляет по своим местам», подвела итог Мартынова.



Впрочем, знакомые Елены уверены, что с ней все будет в порядке. Из Цыпкина она сделал писателя, а из Дронова — певца. И ведь кому-то может снова повезти.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

