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    «Решил не идти до конца». Как поклонники отреагировали на развод Shaman

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    Подписчики певца Shaman (Ярослава Дронова) и его теперь уже бывшей жены Елены Мартыновой оказались в шоке от новости об их разводе. В Telegram-канале артиста сплошная поддержка.

    «Дорогой Ярослав, все мы люди и всё понимаем. Это ваше решение, и пусть будет только всё к лучшему», — написала Надежда.

    «Ярослав, родной, пусть всё сложится благополучно и у тебя, и у Елены! Вы оба — мудрые, самодостаточные, взрослые люди. Наверняка ваше решение осознанное и взвешенное», — уверена Екатерина Михайлова.

    В соцсетях Елены Мартыновой тоже пишут в основном позитивные комментарии.

    «Вы прекрасная женщина. И только Вы знаете, через что прошли вместе... долгая нелегкая дорога, но, к сожалению, раздвоилась в разные стороны», — написала tanikastar23.

    Но встречаются и более едкие.

    «Решил не идти до конца, получается», — сыронизировал evgeniytiumin при помощи отсылки на главный хит теперь уже бывшего мужа Елены.

    «Так вот они какие, традиционные ценности», — с удивлением обнаружил vk_cve.

    Напомним, что Дронов и Мартынова были официально женаты с 2017 года. 26 сентября они в своих социальных сетях объявили о разводе. По словам певца, причиной стал тяжелый рабочий график супругов.

    Ярослав Дронов и Елена Мартынова были в браке почти 7 лет. Зимой они должны были отпраздновать медную свадьбу. Супруга музыканта прошла с ним сложный путь и поддерживала на всех этапах становления как артиста. Долгое время у Дронова не получалось построить карьеру, его творчество смогло «выстрелить» только после начала специальной военной операции. Брак с Еленой Мартыновой стал вторым в его жизни, избранница старше певца на 14 лет.

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