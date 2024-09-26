«Решил не идти до конца». Как поклонники отреагировали на развод Shaman

Подписчики певца Shaman (Ярослава Дронова) и его теперь уже бывшей жены Елены Мартыновой оказались в шоке от новости об их разводе. В Telegram-канале артиста сплошная поддержка.



«Дорогой Ярослав, все мы люди и всё понимаем. Это ваше решение, и пусть будет только всё к лучшему», — написала Надежда.

«Ярослав, родной, пусть всё сложится благополучно и у тебя, и у Елены! Вы оба — мудрые, самодостаточные, взрослые люди. Наверняка ваше решение осознанное и взвешенное», — уверена Екатерина Михайлова.

В соцсетях Елены Мартыновой тоже пишут в основном позитивные комментарии.