«Решил не идти до конца». Как поклонники отреагировали на развод Shaman

Подписчики певца Shaman (Ярослава Дронова) и его теперь уже бывшей жены Елены Мартыновой оказались в шоке от новости об их разводе. В Telegram-канале артиста сплошная поддержка.
«Дорогой Ярослав, все мы люди и всё понимаем. Это ваше решение, и пусть будет только всё к лучшему», — написала Надежда.
«Ярослав, родной, пусть всё сложится благополучно и у тебя, и у Елены! Вы оба — мудрые, самодостаточные, взрослые люди. Наверняка ваше решение осознанное и взвешенное», — уверена Екатерина Михайлова.
В соцсетях Елены Мартыновой тоже пишут в основном позитивные комментарии.
«Вы прекрасная женщина. И только Вы знаете, через что прошли вместе... долгая нелегкая дорога, но, к сожалению, раздвоилась в разные стороны», — написала tanikastar23.
Но встречаются и более едкие.
«Решил не идти до конца, получается», — сыронизировал evgeniytiumin при помощи отсылки на главный хит теперь уже бывшего мужа Елены.
«Так вот они какие, традиционные ценности», — с удивлением обнаружил vk_cve.
Напомним, что Дронов и Мартынова были официально женаты с
Ярослав Дронов и Елена Мартынова были в браке почти