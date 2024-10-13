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Город Синоптик: в воскресенье в Петербург придут дожди

Синоптик: в воскресенье в Петербург придут дожди

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Воскресенье, 13 октября, в Санкт-Петербурге началось с довольно солнечной, сухой и холодной погоды, но вечером пройдут дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центр «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«Небо постепенно затянут плотные облака и вечером пройдут дожди», — говорится в прогнозе синоптика.

Сегодня температура воздуха в городе ожидается от +8 до +10 градусов. Ветер задует юго-восточный - 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет подать и составит 758 миллиметров ртутного столба — немного ниже нормы.

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