Омбудсмен Таджикистана призвал Москалькову расследовать нарушения прав мигрантов в России

Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой из-за случаев нарушения прав трудовых мигрантов и призвал содействовать соблюдению законов. Информация об этом появилась на сайте омбудсмена Таджикистана.

В обращении он указал, что из размещенных в СМИ и соцсетях материалов стало известно о проверках законности пребывания трудовых мигрантов в России. При этом на некоторых видео, как утверждает Бобозода, сотрудники правоохранительных органов обращаются с иностранцами грубо и применяют силу.

Также омбудсмен отметил, что граждан Таджикистана при въезде в Россию нередко надолго задерживают на границе, по его словам, «без надлежащих условий содержания». Среди прибывающих людей есть сотрудники госучреждений, студенты, пожилые люди, женщины и дети.

«В связи с этим Умед Бобозода призвал свою российскую коллегу Татьяну Москалькову содействовать соблюдению прав граждан Таджикистана сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, взять под свой контроль и расследовать подобные дела», — сказано в обращении ( цитата по «Коммерсанту»).

На днях в Москве проходило IX заседание Евразийского Альянса Омбудсменов, в котором принимали участие Татьяна Москалькова и Умед Бобозода. На его сайте обращение в адрес российской коллеги опубликовано 10 октября.

Ранее премьер-министр Таджикистана выразил обеспокоенность «тенденцией повсеместного нарушения прав и свобод» граждан республики в России, а примерно месяц назад посольство страны рекомендовало воздержаться от поездок в Россию из-за усиленного контроля.

Пересматривать миграционную политику в РФ начали после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве 22 марта. Тогда погибло более 140 человек, около 550 пострадало. Возбуждены уголовные дела, арестованы участники и пособники террористов.