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Общество Премьер Таджикистана выразил обеспокоенность «тенденцией повсеместного нарушения прав и свобод» граждан республики в России

Премьер Таджикистана выразил обеспокоенность «тенденцией повсеместного нарушения прав и свобод» граждан республики в России

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1 комментарий

В Душанбе обеспокоены «тенденцией повсеместного нарушения основных прав и свобод» граждан Таджикистана при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России. Об этом 4 октября заявил премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода на заседании таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

На этом мероприятии вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал, что в России «больше не будет нелегальной миграции» и предложил сделать «подрабочую группу» для понимания того, «кто и как приезжает».

Отвечая Хуснуллину, Расулзода выразил обеспокоенность нарушением прав таджикскин граждан в России и рассказал, что в последнее время увеличиваются факты запрета на въезд в РФ и депортации граждан Таджикистана под расплывчатой формулировкой «обеспечение безопасности».

«На границах России часами и даже днями задерживаются наши граждане — среди них члены официальных делегаций, студенты, люди преклонного возраста и дети», — добавил он и призвал переходить к «действительно эффективным решениям в области миграции, которые будут способствовать укреплению взаимопонимания и приносить пользу экономикам наших стран» (цитата по РИА Новости).

Пересматривать миграционную политику в России начали после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве 22 марта. Тогда погибли более 140 человек, около 550 пострадали. Возбуждены уголовные дела, арестованы участники и пособники террористов.

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Комментарии
1
VKuser279092
8 минут
А дальше так - все Тюркские народы решат, что они естественные братья Турции. И что у Китая больше денег. И скукожится московия в пределы какого-то по счёту транспортного кольца. Чем и была в стародавние времена Киевской Руси.
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