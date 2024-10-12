Полиция предупредила блогеров о мошенниках, которые крадут их данные

В Сети появилась новая схема мошенничества, жертвами которой могут стать блогеры, у которых более 10 тысяч подписчиков. Об этом 12 октября в своем официальном телеграм-канале сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Схема связана с инициативой властей ввести официальный реестр блогеров, где будут храниться данные пользователей соцсетей, на которых подписаны от 10 тыс. человек. Пока изменения прорабатываются, но мошенники уже нашли возможность использовать это.

Как сообщает киберполиция, злоумышленники обещают помочь лидерам мнений с подачей данных и получением регистрации СМИ без дополнительных сложностей. Они регистрируют фальшивые сайты, чтобы украсть личные данные пользователей. «Товарищи блогеры, будьте бдительны!» — предупреждают в МВД.

В конце июля Госдума приняла поправки в законодательство, которые обязывают владельцев каналов в мессенджерах и страниц в социальных сетях более чем с 10 тысячами подписчиков предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор. Иначе российские компании не смогут размещать рекламу, а другие каналы не смогут делать репосты их контента. Регулятор хочет получить персональные данные владельцев каналов, включая, например, номер телефона, но в открытом доступе их не будет.