Депутат Горелкин: данные блогеров с 10 тысячами подписчиками не будут выкладывать в открытый доступ

Реестр блогеров с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков, который будет вести Роскомнадзор, не будут выкладывать в открытый доступ. Об этом 6 сентября сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин со ссылкой на слова представителей ведомства. «Переговорил с коллегами из Роскомнадзора. Они говорят, что «реестр десятитысячников» не будет публично доступен в виде списка или таблицы с полной информацией о владельцах ресурса — это исключено», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, перечень будет работать по той же схеме, которая реализована для реестра организаторов распространения информации в сети Интернет (ОРИ) (любое физическое или юридическое лицо, владеющее сайтом, на котором присутствует возможность коммуникации между пользователями — прим.ред.).



Проект порядка ведения реестра страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, был размещен 5 сентября на портале regulation.gov.ru. Спустя несколько часов Роскомнадзор удалил документ, сославшись на то, что случайно опубликовал черновик. «Данная версия текста опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой. Подготовка проекта документа не завершена», — цитировал ТАСС пресс-службу ведомства.



Предполагается, что у тех блогеров-десятитысячников, кто окажется за пределами реестра, российские компании не смогут размещать рекламу, а другие каналы не смогут делать их репосты. Также они не смогут просить подписчиков о донатах. Подробнее о том, какие риски блогеры и эксперты видят в схеме, предложенной РКН, читайте в материале «Фонтанки».

