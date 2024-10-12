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Происшествия Кадыров о взрыве: «Ситуация под моим личным контролем». СК возбудил дело

Кадыров о взрыве: «Ситуация под моим личным контролем». СК возбудил дело

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1 комментарий

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал взрыв на заправке в Грозном. Все виновные в происшествии, которое повлекло смерть людей, будут привлечены к ответственности по закону, написал он 12 октября в телеграм-канале.

«Ситуация находится под моим личным контролем, — сообщил Кадыров. — Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом». Также глава региона выразил соболезнования близким погибших.

Следственное управление СК по Чеченской Республике возбудило уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте происшествия «работают наиболее опытные следователи и криминалисты».

Цистерна с газом взорвалась на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Байсангуровском районе Грозного днем 12 октября. Заправка полностью разрушена, взрыв спровоцировал пожар. Спасатели ликвидировали возгорание и сейчас разбирают завалы. По последним данным, погибли четверо человек, двое из них — дети.

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Комментарии
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