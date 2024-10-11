В Ингушетии неизвестные напали на сотрудников центра «Э»

Неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра «Э» МВД Ингушетии. По информации РИА Новости, есть погибшие.
Инцидент произошел вечером на въезде в Магас. Группа неизвестных обстреляла автомобиль, в котором находились представители правоохранительных органов республики.
РБК сообщили, что сейчас идут поиски нападавших.
Информация о пострадавших уточняется.
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