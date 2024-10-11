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Происшествия В Ингушетии неизвестные напали на сотрудников центра «Э»

В Ингушетии неизвестные напали на сотрудников центра «Э»

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2 комментария

Неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра «Э» МВД Ингушетии. По информации РИА Новости, есть погибшие.

Инцидент произошел вечером на въезде в Магас. Группа неизвестных обстреляла автомобиль, в котором находились представители правоохранительных органов республики.

РБК сообщили, что сейчас идут поиски нападавших.

Информация о пострадавших уточняется.

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Комментарии
2
ИванбезМарьи
9 минут
Я уже запутался, кто на ком стоит, кто кому кровную месть обьявляет? Как то все у них запутано.
Слава России!
11 минут
шерстяные разборки это норма
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