В Ингушетии неизвестные напали на сотрудников центра «Э»

Неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра «Э» МВД Ингушетии. По информации РИА Новости, есть погибшие.

Инцидент произошел вечером на въезде в Магас. Группа неизвестных обстреляла автомобиль, в котором находились представители правоохранительных органов республики.

РБК сообщили, что сейчас идут поиски нападавших.

Информация о пострадавших уточняется.