Дореволюционным баням Недлер отказали в статусе памятника. Их снесут для строительства Большого Смоленского моста

Комитет по охране памятников 11 октября опубликовал распоряжение об отказе в признании памятником бань братьев Недлер на проспекте Обуховской Обороны. Это дает легальное право сносить здание для строительства Большого Смоленского моста. Рабочие начали это делать еще в сентябре.

Обращения с просьбой включить дореволюционное здание в число объектов культурного наследия поступили в КГИОП в августе 2024 года. Бани получили временный охранный статус на время рассмотрения вопроса об их ценности, демонтировать их было запрещено. Комиссия по установлению историко-культурной ценности в итоге не увидела в здании признаков памятника и рекомендовала не включать его в соответствующий реестр.

Решение формальных вопросов требовало еще времени. Поэтому, когда рабочие начали демонтаж здания, на которое обратили внимание градозащитники 25 сентября, КГИОП обратился в полицию. В действиях бизнеса увидели признаки нарушения ст. 7.13 КоАП («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия»).

Распоряжение об исключении бань Недлер из числа зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия, было подписано 10 октября.

Здание бань Недлер находится в Невском районе, на территории Невской заставы — на проспекте Обуховской Обороны, 44. Оно было построено в 1902 году под руководством гражданского инженера Александра Ольховского. Бани использовали по назначению до середины XX века, после этого они стояли в заброшенном состоянии. В 2022 году там случился пожар, а позже стало известно, что здание попало в список объектов под снос для строительства Большого Смоленского моста. Инфраструктурный проект реализует компания «Дороги и мосты».

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что комитет по охране памятников обратился в полицию из-за частичного сноса котельной исторических бань Егоровых в Выборгском районе.