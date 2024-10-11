Мокрые фантазии: St. Petersburg Fashion Week вывела модниц под дождь

В Петербурге с 10 по 13 октября проходит Неделя моды St. Petersburg Fashion Week. Событие включает модные показы дизайнеров, деловую и образовательную программу, стритстайл (уличная мода) и многое другое.

Именно уличная съемка перед входом на Новую сцену Александринского театра и вывела под осенний петербургский дождь модниц в смелых нарядах. И если кожаные куртки, сапоги-ботфорты и объемные перчатки как тренд были весьма актуальны в плане погоды, то глубокие вырезы, белое кружево и экстремальное мини казались больше актом отчаянной ностальгии по прошедшему лету — как и массивные солнцезащитные очки.

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Смотреть в прямой трансляции сами модные показы можно на странице мероприятия «ВКонтакте».