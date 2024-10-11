На форуме коллекционеров печатной графики покажут книги-свитки, книги-гармошки и книги-пазлы

В эти выходные, 12 и 13 октября, в петербургской библиотеке книжной графики пройдет форум коллекционеров книги художника и печатной графики. Форум будет работать с двух часов дня до восьми часов вечера. Вход свободный.

Источник: предоставлено организаторами







Книга художника не всегда выглядит как традиционная книга с обложкой и страницами, это авторское художественное высказывание. Например, книга на спичечных коробках, кирпичах или фарфоровых тарелках. Книга художника может быть полностью ручной работы, выполненной в единственном экземпляре, или напечатанной крошечным тиражом до 50 экземпляров с использованием авторских техник печати.

На форуме бук-артисты представят свои произведения, издатели — редкие малотиражные издания в оригинальных техниках печати, созданные при помощи раритетных технологий. Организаторы обещают, что на книги можно будет не только посмотреть, их можно будет и потрогать: на форуме представят книги-свитки, гармошки, веера, книги-пазлы, книги-объекты, книги-трансформеры, а также книги комбинаторной поэзии, снабженные механизмами, с помощью которых можно сгенерировать квадриллионы стихотворений.

В числе участников выставки — художники Виктор Лукин, Валерий Корчагин, Виктор Ремишевский, Вера Станишевская, Мария Зайцева, Оксана Лычагина, Олег Яхнин и фонд «Искусство графики». Издателей и коллекционеров представит и музей «Книга художника».