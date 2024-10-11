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Общество Представитель ВМА имени Кирова подтвердил причастность генерала Булгакова и его подельников к мошенничеству

Представитель ВМА имени Кирова подтвердил причастность генерала Булгакова и его подельников к мошенничеству

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2 комментария

Представитель Военно-медицинской академии имени Кирова в суде подтвердил причастность арестованного экс-замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова к мошенничеству. Об этом говорится в судебных документах о продлении Булгакову ареста, пишет ТАСС в пятницу, 11 октября.

Кроме того, ВМА имени Кирова, которая проходит по делу как потерпевшая сторона, подтвердила участие в хищении двух других фигурантов — гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева и бывшего однокурсника Дмитрия Булгакова Геннадия Селезнева.

Напомним, что в августе генералу Булгакову вместе с предполагаемыми подельниками предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Дело связано с поставкой систем освещения в военно-медицинскую академию в Петербурге. Грязинский пищевой комбинат, по делу о котором был задержан экс-замминистра, в материалах дела пока не фигурирует.

В 2023 году Булгаков организовал заключение соглашения ВМА с подконтрольной ему фирмой ООО «Нева-Балт СПб», а генподрядчиком стала «Петербургская сбытовая компания». По версии следствия, от последней скрыли факт завышенной стоимости контракта и убедили компанию и в обоснованности расчетов, и в том, что в качестве субподрядчика необходимо привлечь именно ООО «Нева-Балт СПб». В итоге в июне прошлого года АО ПСК заключило с ООО «Нева-Балт СПб» договор на 250 млн рублей, более 49 млн рублей были перечислены в качестве аванса. Именно эту операцию следствие считает необоснованной. Сам Булгаков свою вину не признает, ссылаясь на то, что в этот период уже не работал в военном ведомстве.

Булгаков был задержан в июле этого года как участник коррупционной схемы по поставке в войска некачественного питания по завышенным ценам: следствие полагает, что генерал лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината». Руководителей комбината взяли под арест еще в апреле, было возбуждено уголовное дело по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере.

«Фонтанка» ранее разобралась, кто вошел в полный список жертв и фигурантов дела Дмитрия Булгакова, а также кто и сколько заработал на продовольствии для российской армии и контрактах с кадетами и Военно-медицинской академией.

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Комментарии
2
AndrewBarsik
2 часа
Нисколько не удивлён. Более того, нисколько не удивлюсь, если через несколько лет этот самый представитель ВМА имени Кирова, который сегодня подтвердил причастность генерала Булгакова и его поддельников к мошенничеству, точно также подтвердит в суде причастность следователей и прокуроров к фальсификации доказательств в уголовном деле против генерала Булгакова. Такова роль всех этих "представителей" - подтверждать, что велено.
Инкогнито2021
59 минут
золотов на свободе с таким же набором совершенных преступлений
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