Представитель ВМА имени Кирова подтвердил причастность генерала Булгакова и его подельников к мошенничеству

Напомним, что в августе генералу Булгакову вместе с предполагаемыми подельниками предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Дело связано с поставкой систем освещения в военно-медицинскую академию в Петербурге. Грязинский пищевой комбинат, по делу о котором был задержан экс-замминистра, в материалах дела пока не фигурирует.

В 2023 году Булгаков организовал заключение соглашения ВМА с подконтрольной ему фирмой ООО «Нева-Балт СПб», а генподрядчиком стала «Петербургская сбытовая компания». По версии следствия, от последней скрыли факт завышенной стоимости контракта и убедили компанию и в обоснованности расчетов, и в том, что в качестве субподрядчика необходимо привлечь именно ООО «Нева-Балт СПб». В итоге в июне прошлого года АО ПСК заключило с ООО «Нева-Балт СПб» договор на 250 млн рублей, более 49 млн рублей были перечислены в качестве аванса. Именно эту операцию следствие считает необоснованной. Сам Булгаков свою вину не признает, ссылаясь на то, что в этот период уже не работал в военном ведомстве.