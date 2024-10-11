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Город Петербург переходит на регулярное отопление

Петербург переходит на регулярное отопление

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4 комментария

Санкт-Петербург переходит на регулярное отопление. Об этом утром 11 октября сообщила пресс-служба Смольного.

«В понедельник, 14 октября, в 12:00 в Петербурге официально начнется отопительный сезон», — говорится в сообщении. Уточняется, что теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех зданий в городе.

Соответствующее решение было принято в связи с прогнозируемым постепенным похолоданием. Также с 14 октября обязаны будут перейти на регулярное отопление исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах.

Губернатор северной столицы Александр Беглов заявил, что техническую готовность города к отопительному сезону заранее обеспечили теплоэнергетики. Периодическое протапливание началось еще 30 сентября.

Пресс-служба Смольного напомнила, что при «проблемах с подачей энергоресурса» необходимо связаться с управляющей компанией или позвонить по телефону 004.

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Комментарии
4
274923045
53 минуты
Всё чётко, когда на улице +15!
274923045
49 минут
Люди мёрзли в сырой квартире, а теперь счастье-то! СпасиУубо, 61%.
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