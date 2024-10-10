Сначала в нос, потом о рукав. В Сети обсуждают странное видео с забайкальским губернатором и его подчиненной

Ряд телеграм-каналов вечером 10 октября опубликовали видео, которое лучше не смотреть во время еды. На кадрах, как утверждается, губернатор Забайкальского края Александр Осипов совершает странные действия.

Источник: Соцсети

Предварительно, дело было в Карымском районе еще летом. Камера сняла, как начальница регионального лесничества Елена Шаляпина докладывает чиновникам, среди которых и губернатор, о ходе тушения природных пожаров.

Внезапно человек, похожий на Александра Осипова, буднично засунул пальцы в нос, поковырялся и будто невзначай, оглядываясь по сторонам, вытер руку о куртку Шаляпиной. Та лишь сделала шаг назад, не обратив внимания.

Возможно, в этот момент случилось то, о чем мог подумать каждый, увидев эти кадры впервые. Но на этом же видео можно заметить, что рукой у лица водил еще один человек, стоявший на переднем плане, — явно отгонял комаров.

На странице администрации в ВК пост о посещении губернатором Карымского лесничества был опубликован 17 июля. В нем рассказывается о том, что Шаляпина докладывала о борьбе с пожарами. А за день до этого сам Осипов публиковал у себя на странице отчет о той поездке. Губернатор, как и на скандальном видео, одет в ту же куртку, на нем кепка и темные очки.

Источник: Александр Осипов / VK







Примечательно, что и на опубликованном самим губернатором видео запечатлено, как он чешет нос. В этот же момент засвербило в носу и у стоящего рядом человека — ему тоже пришлось тянуть руки к лицу. Судя по всему, у чиновников просто не заладилось с насекомыми, которые массово налетели на гостей леса, стремясь попасть и им в носы.

Но вопрос о том, зачем нужно было вытирать пальцы о ближнего своего, остается открытым.

«Фонтанка» попыталась связаться с администрацией губернатора Забайкальского края по номеру, указанному на официальном сайте. Несмотря на разницу во времени, на звонок там все же ответили, но прокомментировать видео не смогли, отметив, что у них уже полночь.

Александра Осипова переизбрали на пост губернатора в сентябре, он набрал 82,27 % голосов. Забайкалье чиновник возглавляет с 2018 года.