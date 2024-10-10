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Общество Жители Петербурга заметили массовую миграцию птиц. Рассказываем, что происходит

Жители Петербурга заметили массовую миграцию птиц. Рассказываем, что происходит

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1 комментарий

Несколько дней подряд жители Петербурга и Ленобласти наблюдают в небе стаи птиц, улетающих в теплые края. Хотя обычно пернатые мигрируют отсюда намного раньше, в этом году «переезд» они начали только сейчас. Биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал «Фонтанке», связано ли это с затянувшимся теплом.

«Миграция птиц через Петербург и Ленобласть начинается с середины июля. По береговой линии Финского залива и Ладожского озера проходит крупнейший миграционный путь птиц в Европе — Беломоро-Балтийский», — сказал Глазков. Через него, например, весной летит огромный поток птиц для гнездования — в тундру и лесотундру. Туда отправляются около 20 миллионов особей.

«В этом году был аномально теплый сентябрь. Лебеди, гуси и утки до последнего обитали в водоемах Мурманской области. Как только начались первые заморозки, они сразу же полетели через Петербург. На небе действительно можно было наблюдать многотысячные стаи», — подчеркнул биолог.

Многие спросили Глазкова — не начался ли апокалипсис? Специалист заверил, что все в порядке — просто резко стало холодно. «Режим птиц связан с продолжительностью светового дня. Они понимали, что уже пора лететь, но не делали этого, пока вода не замерзла», — уточнил Глазков.

Оказалось, что местные жители видели лишь десятую часть миграции птиц. В основном масштабные перелеты происходят ночью. «Сплошной гогот слышал всю ночь, когда снимал гусей. Оглохнуть можно было», – поделился биолог.

Павел Глазков также рассказал о птицах, прилетающих в Петербург на зимовку. Наш город во время холодов чаще всего посещают кочующие птицы, среди которых — свиристели. Они прилетают в Северную столицу огромными стаями. В случае, если им хватает пропитания, птицы задерживаются на все три месяца. Помимо них, в городских парках и скверах местные жители этой зимой смогут увидеть сов.

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Комментарии
1
Слава России!
17 минут
осенью птицы улетают? да ладно, не может быть на
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