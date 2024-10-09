Суд в Москве взыскал с немецкого подразделения UniCredit Bank более 172 млн евро по контргарантиям

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск российской структуры группы UniCredit — АО «Юникредит банк» — и взыскал с немецкого подразделения этого банка более 172,1 миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 9 октября.

Общая сумма иска была выше и составляла 174,9 миллиона евро. Она сложилась по задолженностям по трем контргарантиям за 2021 и 2019 годы, а также процентов.

Дело началось после расторжения контрактов концерна Siemens, обязательства которого своими гарантиями обеспечивала российская структура UniCredit Bank, с РЖД в 2022 году из-за западных санкций. Тогда банк выплатил железнодорожной компании по гарантиям, а затем обратился с иском к немецкому UniCredit Bank за выплатами по выданным ему контргарантиям.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал активы Unicredit Bank в России на сумму 463 миллиона евро по иску «Русхимальянса» — совместного предприятия «Газпрома» и «РусГазДобычи». Иск также связан с банковскими гарантиями Unicredit Bank, однако теперь немецкой компании Linde, которая также прекратила свою работу с предприятием из-за санкций ЕС.