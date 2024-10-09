Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

вос.

 762мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Выжили в турецком автобусе
Новый зоопарк в Юнтолово?
Гуляем на улице Некрасова
Магистраль через Неву
Кладбище наступает
Терапия отчаяния по-русски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Водитель на заводе в Ленобласти отгрузил трехэтажного мата с неожиданными последствиями

Водитель на заводе в Ленобласти отгрузил трехэтажного мата с неожиданными последствиями

Водитель погрузчика в Ленинградской области в сердцах выругался в воздух, но неожиданно для себя был услышан. Оскорбленный в ответ вооружился не кулаками, а буквой закона.

851
Написать комментарий

Ночью 9 октября с заявлением в полицию Выборгского района Ленобласти обратился мужчина и попросил принять меры к водителю погрузчика, который нецензурно выразился в его адрес и этим задел его честь и достоинство. История, как стало известно «Фонтанке», произошла в ночь с 8 на 9 октября на заводе в Каменогорске.

Со слов заявителя, вечером он, водитель фуры, приехал на завод на погрузку, встал под загрузку прицепа и лег спать. А минут через 40 услышал матерную речь в адрес «водителя, который повесил ремни на стенку». Ругался водитель погрузчика. Сказано было не в лицо, но заявителя задело. К тому же после, при личном разговоре, обидчик не извинился и явно о сказанном не сожалел.

Водитель погрузчика, в свою очередь, утверждает, что никого оскорблять не собирался. Мужчина пояснил, что в кузове фуры висели ремни, которые мешали погрузке, и он высказал вслух все, что об этом думает. Нецензурно. Но лично никого не оскорблял и претензии не предъявлял. Водителя фуры при этом рядом не было, в кузове тоже не было никого, а сам он находился в погрузчике, добавил работник. Но, как оказалось, ругался он достаточно громко, чтобы быть услышанным.

Сотрудники полиции провели с матершинником профилактическую беседу.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
altnec
1 минута
Новости Красной Книги Конституции.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Новости компаний
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Новости компаний
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
ТОП 5
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00