Водитель на заводе в Ленобласти отгрузил трехэтажного мата с неожиданными последствиями

Ночью 9 октября с заявлением в полицию Выборгского района Ленобласти обратился мужчина и попросил принять меры к водителю погрузчика, который нецензурно выразился в его адрес и этим задел его честь и достоинство. История, как стало известно «Фонтанке», произошла в ночь с 8 на 9 октября на заводе в Каменогорске.

Со слов заявителя, вечером он, водитель фуры, приехал на завод на погрузку, встал под загрузку прицепа и лег спать. А минут через 40 услышал матерную речь в адрес «водителя, который повесил ремни на стенку». Ругался водитель погрузчика. Сказано было не в лицо, но заявителя задело. К тому же после, при личном разговоре, обидчик не извинился и явно о сказанном не сожалел.

Водитель погрузчика, в свою очередь, утверждает, что никого оскорблять не собирался. Мужчина пояснил, что в кузове фуры висели ремни, которые мешали погрузке, и он высказал вслух все, что об этом думает. Нецензурно. Но лично никого не оскорблял и претензии не предъявлял. Водителя фуры при этом рядом не было, в кузове тоже не было никого, а сам он находился в погрузчике, добавил работник. Но, как оказалось, ругался он достаточно громко, чтобы быть услышанным.

Сотрудники полиции провели с матершинником профилактическую беседу.