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Происшествия В Дербенте три человека потеряли сознание и погибли, пока ремонтировали канализацию

В Дербенте три человека потеряли сознание и погибли, пока ремонтировали канализацию

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5 комментариев

В Дербенте три человека погибли при проведении работ в канализационном коллекторе. Один из них спустился в люк, чтобы закрыть задвижку, остальные отправились к нему на помощь. Об этом в среду, 9 октября, сообщил глава города Ахмед Кулиев в своем telegram-канале.

По предварительным данным, сотрудник МУП «Дербентские очистные сооружения» спустился в коллектор, чтобы закрыть задвижку, и потерял сознание. Чтобы спасти его, в коллектор спустился директор предприятия, а затем и его второй подчиненный. Все мужчины потеряли сознание, спасти их не удалось.

«Организована проверка по факту гибели начальника и двух сотрудников МУП „Очистные сооружения Дербента“ во время проведения работ», — указали в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан.

В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего, также ведомством будет дана оценка соблюдению требований безопасности при проведении работ.

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Комментарии
5
Sonata
53 минуты
Что же они там такое едят?..
гастарбайтер
47 минут
Классика...
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