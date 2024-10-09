В Дербенте три человека потеряли сознание и погибли, пока ремонтировали канализацию

В Дербенте три человека погибли при проведении работ в канализационном коллекторе. Один из них спустился в люк, чтобы закрыть задвижку, остальные отправились к нему на помощь. Об этом в среду, 9 октября, сообщил глава города Ахмед Кулиев в своем telegram-канале.

По предварительным данным, сотрудник МУП «Дербентские очистные сооружения» спустился в коллектор, чтобы закрыть задвижку, и потерял сознание. Чтобы спасти его, в коллектор спустился директор предприятия, а затем и его второй подчиненный. Все мужчины потеряли сознание, спасти их не удалось.

Источник: Прокуратура Республики Дагестан

«Организована проверка по факту гибели начальника и двух сотрудников МУП „Очистные сооружения Дербента“ во время проведения работ», — указали в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан.

В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего, также ведомством будет дана оценка соблюдению требований безопасности при проведении работ.