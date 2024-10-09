Пилот «Турецких авиалиний» потерял сознание и умер во время рейса в Стамбул

Самолет «Турецких авиалиний» был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Нью-Йорка из-за того, что капитан-пилот умер во время рейса Сиэтл-Стамбул. Об этом заявил представитель компании, пишут 9 октября РИА Новости.

Известно, что пилот потерял сознание во время полета. Вмешались врачи, но их манипуляции ничего не дали, после чего экипаж принял решение об экстренной посадке. К сожалению, капитан скончался еще до приземления.

Перед вылетом пилот прошел стандартную процедуру медицинского осмотра. Проблем со здоровьем у него не нашли.