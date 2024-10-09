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Город Это не радужное облако. Любопытное явление наблюдали в Петербурге

Это не радужное облако. Любопытное явление наблюдали в Петербурге

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Рассвет 9 октября загадал загадку внимательным петербуржцам. В небе над горизонтом появилось нечто, похожее на радужное облако. Фотографии и пояснения публикует сообщество «Грибы и Грибники СПб».

Когда солнце поднялось чуть выше, оказалось, что объект в небе вовсе не облако, а часть гало — касательная дуга 22-градусного круга. Стало лучше видно и сам круг. Правда, нижняя его часть на момент съёмки всё ещё пряталась за горизонтом.

Гало — светящийся круг вокруг солнца, который образуется при наличии перистых облаков в верхних слоях тропосферы. Свет преломляется в ледяных кристалликах и создает такой эффект. Гало несколько раз видели в Петербурге летом.

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