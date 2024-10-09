«Все ушло не в краски, а в яркость и динамику». Особенное сияние наблюдали в Петербурге

Яркое полярное сияние наблюдали минувшим вечером и ночью 9 октября во многих российских регионах. Его было хорошо видно не только в Ленинградской области, но и в Петербурге, даже из жилых домов.

«Считаем это сияние наиболее динамичным из тех, что удалось понаблюдать в сезоне. Сегодня все ушло не в краски, а в яркость и динамику смены форм», — пишут охотники за сиянием в телеграм-канале «АстроФотоБолото».