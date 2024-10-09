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Общество «Все ушло не в краски, а в яркость и динамику». Особенное сияние наблюдали в Петербурге

«Все ушло не в краски, а в яркость и динамику». Особенное сияние наблюдали в Петербурге

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Яркое полярное сияние наблюдали минувшим вечером и ночью 9 октября во многих российских регионах. Его было хорошо видно не только в Ленинградской области, но и в Петербурге, даже из жилых домов.

«Считаем это сияние наиболее динамичным из тех, что удалось понаблюдать в сезоне. Сегодня все ушло не в краски, а в яркость и динамику смены форм», — пишут охотники за сиянием в телеграм-канале «АстроФотоБолото».

Вчерашняя нежданная магнитная буря, вопреки прогнозам достигавшая уровня сильной, днём прекратилась, но оставшуюся часть суток и ночью геомагнитное поле было слабо возмущенным. В слабо возмущенном состоянии (Кр=4+) оно находится и утром 9 октября, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«Прогнозы говорят, что в течение сегодняшнего дня возмущения магнитосферы Земли будут постепенно ослабевать и ближе к полудню геомагнитное поле вернётся в спокойное состояние», — отмечает Леус.

Между тем сегодня на Солнце произошла новая вспышка максимально возможного класса Х. Её пик пришёлся на 4:55 мск и составил Х1,84.

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