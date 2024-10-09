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Город Смольный стряхнул пыль с идеи нового зоопарка. Альтернативы Юнтолово нет?

Смольный стряхнул пыль с идеи нового зоопарка. Альтернативы Юнтолово нет?

В Петербурге вновь заговорили о строительстве нового зоопарка. «Фонтанка» знает: с большой вероятностью речь про Юнтолово

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В Петербурге вновь заговорили о строительстве нового зоопарка. На заседании правительства во вторник, 8 октября, губернатор Александр Беглов поручил подчиненным начать его проектирование уже в следующем году, а вице-губернатор Николай Линченко заявил, что проект предварительно уже проработан, в том числе планируется дотянуть до нового зоопарка метро. Место, впрочем, участники совещания не назвали. Однако «Фонтанка» знает: с большой вероятностью речь шла про Юнтолово. Власти уже хотели строить там зоопарк, но под натиском экологов и из-за дороговизны проекта отказались.

Вопрос о строительстве нового зоопарка на заседании 8 октября правительства задал депутат заксобрания Валерий Гарнец. «У нас самый лучший зоопарк в мире, но он находится в центре города в 100 метрах от места, где стреляют пушки, и, конечно, это отражается на зверях», — сказал парламентарий. В ответ глава комитета по экономической политике Алексей Зырянов сообщил, что пока в адресно-инвестиционной программе такой строки нет, но вопрос назрел и обсуждения ведутся. «Нужно создавать какой-то объект, где мы могли бы посмотреть на животных, которых нет в нашем зоопарке», — добавил он.

Подхватил это обсуждение и губернатор Александр Беглов, заметив, что вопрос актуален и сейчас идет подбор территорий, где животные будут чувствовать себя хорошо. Вице-губернатору Николаю Линченко он поручил проработать вопрос доступности места, где появится новый зоопарк.

«Есть достаточно проработанная история в части возможного размещения с точки зрения транспортной обеспеченности — как по уличной сети, так и по внеуличному транспорту, в том числе по перспективной нитке строительства метро. Это позволит всем жителям посещать этот объект. Если будет ваша поддержка, можем на следующий год строчку по проектированию посмотреть», — ответил вице-губернатор.

Беглову ответ понравился: «Давайте посмотрим, соберем совещание. У нас есть возможность на следующий год включить проектирование. Оно должно идти со строительством транспортной инфраструктуры. Без этого ничего хорошего не будет».

Строительство нового большого зоопарка ещё летом анонсировал вице-губернатор Борис Пиотровский. Хотя, отмечал он, условия содержания животных в действующем Ленинградском зоопарке соответствуют международным стандартам.

«Сейчас разрабатывается концепция развития для постепенной реконструкции и реставрации старого зоопарка. Он сохранит формат маленького локального зоопарка. И скоро город вернется к строительству большого зоопарка с дикими животными», — говорил чиновник в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Вице-губернатор тогда показал, что довольно сильно погружен в жизнь зверинца — он часто навещает тигра Зевса и знает про одиночество 20-летнего жирафа (такую жизнь, по словам чиновника, он выбрал сам, так как не подпускает к себе сородичей).

Про место

Несмотря на то, что чиновники на заседании правительства не назвали конкретную локацию, гадать особенно не приходится. В главном градостроительном документе — Генплане города — есть специальная зона Р3. Она предназначена для ботанических садов, зоопарков, тематических парков иных видов. И на карте таких крупных локаций только четыре — это, собственно, территория Ленинградского зоопарка, Ботанического сада Петра Великого, обещанного еще пять лет назад, но так и не построенного парка «Тучков буян» в Петроградском районе, а также территории между ЗСД, Камышовой улицей и Шуваловским проспектом в Юнтолово.

Площадь зоны Р3 в Юнтолово составляет более 91 га. Для сравнения — площадь нынешнего зоопарка в центре города — почти в 13 раз меньше. В комитете по градостроительству «Фонтанке» резюмировали: для зоопарка в Генплане есть единственная локация — это Юнтолово и есть. Кроме того, на эту же локацию указали и несколько источников «Фонтанки» в Смольном. Что логично: остальные территории в Р3 не подходят по описанию, а в случае с «Тучковым буяном» — это до сих пор не городская, а федеральная собственность, да и какой зоопарк возле будущего комплекса Верховного суда.

Как обсуждали переезд зоопарка

Идее построить новый зоопарк в Юнтолово уже больше 30 лет: впервые ее в 1992 году озвучил Иван Корнеев, на тот момент занимавший должность директора Ленинградского зоопарка. Более детально к вопросу вернулись в 2006 году. Впрочем, локация не вызывала восторга ни у самого зоопарка, ни у экологов. Против возведения зоопарка в Юнтолово возражали зоозащитники и ученые — они утверждали, что на болотистой местности животным будет плохо из-за сырости, а Юнтоловский заказник исчезнет как уникальный уголок природы.

Тем не менее тогда Смольный заключил контракт на 3,5 млрд рублей на инженерную подготовку и инженерное обеспечение для строительства нового зоосада с компанией “Интарсия”.

В 2010 году провели архитектурный конкурс на проект. Победила концепция французской архитектурной студии Beckman-N'Trrepp. Визуализация этого проекта сохранилась на портале «Архи.Ру».

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Предполагалось, что будут созданы шесть искусственных островов, а общая площадь зоосада должна была составить 288 га (из них 88 га — площадь строительства, а 28 га — площадь экспозиции). Потом площадь несколько сократили — из-за краснокнижнего растения Восковник болотный.

Вместе со сменой губернатора был приостановлен и проект. Одна из главных причин — его высокая стоимость, которая уже тогда оценивалась более чем в 15 млрд рублей. Чиновники ссылались и на то, о чем им писали экологи и ученые, — в самом Юнтолово расположено болото.

В итоге проект зоопарка в Юнтолово заменили на проект экопарка в 2017 году. Для его создания чиновники обещали вырубить только больные и аварийные деревья, но в итоге получилось создать огромный лысый круг — сам экопарк так до сих пор и не построен.

Контракт на создание экопарка заключили с компанией «ССУ-5», потом город его расторг, и стороны погрузились в судебные тяжбы. В 2024 году с «ССУ-5» снова заключили контракт — на разработку проекта благоустройства парка северо-западнее Камышовой и Яхтенной улиц за 39 млн рублей. Работы по нему должны быть завершены до 15 июля 2025 года.

Летом 2019 года, во время время первых выборов губернатора Александра Беглова, вопрос о строительстве зоопарка поднимали вновь. Жители написали на страницу Беглова, обеспокоенные тем, что животные во время Алых парусов могут пугаться фейерверков, и предложили перенести зоопарк из центра. В ответ им сообщили, что в комитете по инвестициям тоже озабочены этим вопросом, но пока пришли к выводу, что из-за сложившейся застройки строительство зоопарка в черте города нецелесообразно.

Впрочем, спустя год позиция чиновников снова поменялась — и в Генплане решили сохранить зонирование под зоопарк в районе пересечения Приморского и Зеленогорского шоссе. Тогда же депутат Заксобрания Надежда Тихонова писала запрос Беглову, утверждая, что и жители, и активисты против строительства зоопарка в городе — по данным, которые ей сообщали в Смольном, там рассматривали варианты локаций в Юнтолово, в Ржевском лесопарке и Ольгино.

«Юнтолово, территория которого уже рассматривалась под создание нового зоопарка, и Ольгинский лесопарк, расположенные в Приморском районе, нельзя назвать приемлемыми вариантами для строительства нового зоопарка в связи с ежегодно нарастающими темпами промышленного и жилищного строительства», — утверждала Тихонова.

Беглов отвечал ей, что говорить о точных локациях преждевременно. А, комментируя её предложение построить зоопарк в Ленобласти — в Юкках, отмечал, что такой вариант уже прорабатывался в 2012 году, был признан дорогим из-за отсутствия инфраструктуры и проблемным из-за того, что там проходят маршруты миграции птиц.

О доступности Юнтолово

О том, что в этот очередной заход на возведение зоопарка, снова вернулись к локации в Юнтолово, косвенно можно судить по словам вице-губернатора Николая Линченко о транспортной обеспеченности и перспективной ветке метро.

С улично-дорожной сетью все более-менее понятно. За это время успели построить пробивку Шуваловского проспекта от Камышовой улицы в направлении Планерной, а также шуваловскую развязку ЗСД со съездами.

Также в Юнтолово проходит продолжение «зеленой» Невско-Василеостровской линии с двумя станциями метро. Первая расположится на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы, в разное время ее называли и «Туристской», «Яхтенной» или «Богатырской». Вторая — на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов. В документации она зовется «Зоопарком», хотя также известна как «Каменка» или «Планерная». «Фонтанка» показывала, как выглядят наземная и подземная часть вестибюлей обеих.

Правда, метро еще придется подождать. Еще недавно обе станции обещали открыть в 2028 году, однако губернатор Петербурга Александр Беглов в августе назвал уже другой срок — 2029 год.

Еще не точно

Пока рано говорить о том, что на этот раз поставлена точка в обсуждении вопроса нового зоопарка. Хотя бы потому, что идею релоцироваться в Юнтолово не поддерживают в самом зоопарке. Его директор Юрий Журавлев сказал «Фонтанке», что не знает, о каком месте на заседании правительства шла речь, но Юнтолово считает не лучшей локацией. «Это болото, там торфяники, а для зоопарка все-таки нужен рельеф. А для некоторого оборудования нам нужны подвальные помещения (стройка из на болоте — не лучшее решение). От идеи использовать Юнтолово отказались, зачем ещё раз повторять это?» По словам Журавлева, он изучал документы, которые раньше готовили для организации нового зоопарка. «Проект интересный, я посмотрел в городе места и мне показалось, что парк Сосновка мог бы подойти. Он большой, не освоенный. Но, конечно, нужно опираться и на мнение жителей — не все хотят видеть рядом с домом зоопарк».

К слову, Журавлев добавил, что животные не пугаются выстрелов пушек — именно на это упирал депутат Валерий Гарнец, когда спрашивал губернатора про новый зоопарк. «И, конечно, строительство нового зоопарка не означает закрытие старого. Это мог бы быть небольшой семейный зоопарк, а где-то в другом месте могли бы быть крупные животные. Это нормальная практика. В Париже пять зоопарков. Чем мы хуже? Мы лучше. Хорошо, что губернатор обратил внимание на этот вопрос, это вселяет надежду», — добавил он.

Ксения Клочкова, Ирина Корбат

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Комментарии
1
VKuser6922942
8 минут
1. У нас лучший зоопарк в мире 2. Самая его большая проблема что в 100м от него стреляет пушка ... Уровень экспертизы и компетенции спикера- Бох! Судя по тому как все внезапно засуетились- на землю под зоопарком на горьковской- уже есть покупатель, и он уже дал на карман залог и предоплату нужным дюдям
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