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Туризм Тихая Москва: шесть мест в столице, где можно спокойно провести время

Тихая Москва: шесть мест в столице, где можно спокойно провести время

В шумном и напряженном столичном ритме найти тихое место сложно, но можно. Мостуризм с помощью цифрового сервиса RUSPASS нашел шесть мест, где туристу можно отдохнуть от шума большого города.

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Одно из самых тихих мест — это музей ГЭС-2 на Болотной набережной. Открывшийся в 2021 году, этот дом культуры предлагает множество уютных зон для отдыха, например, библиотеку с редкими книгами и панорамным видом на реку. Можно также прогуляться по березовой роще и насладиться природой в центре города. Вход сюда свободный, по предварительной регистрации.

Если вы хотите сбежать подальше от городской жизни, Дом творчества писателей в Переделкино — отлично подходящее место. Это не только музей, но и небольшой парк, окруженный зеленью и свежим воздухом. В Переделкино можно увидеть дома, где жили известные писатели, и даже принять участие в литературных мероприятиях.

Для тех, кто предпочитает исторические места, стоит посетить Крутицкое подворье. Это уголок средневековой Москвы, где сохранились старинные здания и древние традиции. Здесь также работает интерактивный музей, где можно научиться кузнечному делу или стрельбе из лука.

Любители природы оценят Аптекарский огород, ботанический сад МГУ. Здесь можно увидеть множество редких растений, прогуляться среди тропической зелени и насладиться спокойствием вдали от шума.

Для долгих прогулок идеально подойдет парк Кусково — бывшая усадьба Шереметевых. Здесь можно погружаться в историю и любоваться архитектурой XVIII века.

И наконец, самое неожиданное из тихих мест — на огромной территории ВДНХ, которая кажется на первый взгляд довольно многолюдной, можно найти спокойные уголки вдали от основных аллей, например, прогулявшись по экотропе через старинную дубраву.

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