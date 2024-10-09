Тихая Москва: шесть мест в столице, где можно спокойно провести время

Источник: предоставлено пресс-службой Мостуризма







Одно из самых тихих мест — это музей ГЭС-2 на Болотной набережной. Открывшийся в 2021 году, этот дом культуры предлагает множество уютных зон для отдыха, например, библиотеку с редкими книгами и панорамным видом на реку. Можно также прогуляться по березовой роще и насладиться природой в центре города. Вход сюда свободный, по предварительной регистрации.

Если вы хотите сбежать подальше от городской жизни, Дом творчества писателей в Переделкино — отлично подходящее место. Это не только музей, но и небольшой парк, окруженный зеленью и свежим воздухом. В Переделкино можно увидеть дома, где жили известные писатели, и даже принять участие в литературных мероприятиях.

Для тех, кто предпочитает исторические места, стоит посетить Крутицкое подворье. Это уголок средневековой Москвы, где сохранились старинные здания и древние традиции. Здесь также работает интерактивный музей, где можно научиться кузнечному делу или стрельбе из лука.

Источник: предоставлено пресс-службой Мостуризма







Любители природы оценят Аптекарский огород, ботанический сад МГУ. Здесь можно увидеть множество редких растений, прогуляться среди тропической зелени и насладиться спокойствием вдали от шума.

Источник: предоставлено пресс-службой Мостуризма







Для долгих прогулок идеально подойдет парк Кусково — бывшая усадьба Шереметевых. Здесь можно погружаться в историю и любоваться архитектурой XVIII века.

Источник: предоставлено пресс-службой Мостуризма





