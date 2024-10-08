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Общество В голландском музее чуть не выкинули экспонат, приняв его за мусор

В голландском музее чуть не выкинули экспонат, приняв его за мусор

В музее искусств в Нидерландах пропал выставочный экспонат. Нашли его в мусорном мешке. Произведение искусства случайно выкинул лифтер, но сотрудники музея его не винят.

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4 комментария

Курьезная история произошла в музее Lisser Art Museum (LAM) в городе Лиссе, пишет 8 октября The Independent. Пропавшая работа французского художника Александра Лаве под названием «Все хорошие времена, что мы провели вместе» представляет собой две пустые пивные банки, одна из которых еще и слегка помята. На самом деле банки расписаны вручную акриловыми красками, и, по словам работников музея, на создание работы ушло много времени. Она символизирует «драгоценные моменты, проведенные с друзьями».

При этом работа была выставлена не классическим образом — на витрине, а на полу лифта. Это было сделано, чтобы удивить посетителей. Необычные места для размещения экспонатов — фишка этого музея, поскольку его директор Ситске ван Зантен не верит в экспозицию художественной коллекции в «обыденных местах». Она пояснила, что тема коллекции — еда и потребление, и через необычное размещение работ музей предлагает взглянуть на повседневные вещи по-особому, через искусство.

Однако лифтер принял произведение искусства за обычный хлам и выбросил его в мусорное ведро. Пропажу обнаружила куратор выставки. Начались поиски, и в конце концов работу нашли в мусорном мешке, который уже был готов к вывозу. Чудом работа не была повреждена и нуждалась лишь в небольшой чистке.

Теперь экспонат занял временное почетное место на классическом постаменте у входа в музей — для привлечения внимания. На лифтера руководство музея ответственности, впрочем, не возлагает. По словам директора, это скорее комплимент работе художника.

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Комментарии
4
263888271
50 минут
"Туалет не работает" Очень многому из современного "искусства" именно в мешке для мусора самое место.
DEMOMON
24 минуты
Тьфу ты, две пустые банки! Я им за неделю такую коллекцию могу сотворить!
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