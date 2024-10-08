Водитель Mitsubishi не пропустил фуру под Петербургом. Маневр стал роковым

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти







Авария произошла в 16 часов на 121-м километре автодороги А-181 «Магистральная», вне населенного пункта, стало известно «Фонтанке» 8 октября. 33-летний петербуржец на своем Mitsubishi Colt двигался по второстепенной дороге со стороны Мурманского шоссе и повернул на трассу к поселку имени Морозова. При этом он не пропустил грузовик IVECO с прицепом, ехавший по главной дороге, и попал под его удар.

В результате ДТП водитель Mitsubishi погиб на месте. Его пассажир, 38-летний житель Кирова, был госпитализирован в тяжелом состоянии. За этот год автомобилист трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости и по одному — за проезд на запрещающий сигнал и нарушения правил парковки. Водитель грузовика, 44-летний петербуржец, штрафов за нарушения ПДД в этом году не имеет.

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Всего, по данным УГИБДД, за 7 октября в Петербурге зафиксировали 354 ДТП. В 19 из них были пострадавшие. Травмы получили 22 человека, двое погибли. В Ленобласти произошло 63 дорожных аварии, в том числе шесть серьезных. В них пострадали 9 человек и двое погибли. Детей среди жертв и раненых в обоих регионах нет.

Источник: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО





