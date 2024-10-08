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Происшествия Сесть в трамвай не успела. «Субару» на Тихорецком не остановился перед остановкой и сбил девочку

Сесть в трамвай не успела. «Субару» на Тихорецком не остановился перед остановкой и сбил девочку

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9 комментариев

Школьница пострадала в ДТП минувшим вечером в Калининском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 8 октября.

ДТП произошло 7 октября около 20 часов на Тихорецком проспекте, 7. По предварительной версии, 55-летний петербуржец на «Субару Форестере», подъезжая к трамвайной остановке, не остановился и не уступил дорогу пешеходам, идущим к стоящему трамваю. Под машину попала 16-летняя восьмиклассница, спешившая на трамвай. Она была одна, без родителей.

Девушку доставили в состоянии средней тяжести в Детскую больницу имени Раухфуса. У нее диагностированы сочетанная автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы. Про водителя известно, что в этом году его ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

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Комментарии
9
Слава России!
1 час
мамкин гонщик
Михаил Тимошин
1 час
в 16 лет в 8 класс? Это она первые 3-4 года не ходила в школу?
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