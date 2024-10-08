1047 человек эвакуированы из-за пожара на нефтебазе в Феодосии

Из-за возгорания на нефтяном терминале в Феодосии эвакуированы 1047 человек. Тушение пожара продолжается. Об этом сообщает 8 октября администрация Крыма.

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек», — рассказал глава администрации города Игорь Ткаченко.

Людей осмотрели медики и разместили в гостиницах и пансионатах.

Вчера рано утром Ткаченко сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии. Люди, по его словам, не пострадали, на соседних улицах пришлось перекрыть движение. Местные жители слышали несколько громких хлопков. В городе ввели режим ЧС. Вечером из-за пожара закрыли съезд с трассы «Таврида» на дорогу Владиславовка — Феодосия, предупредила администрация.

По данным Минобороны, той ночью в Крыму было уничтожено 12 беспилотников.