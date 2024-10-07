Роман Ротенберг обвинил КХЛ в дискриминации по национальному признаку за то, что его не поздравили с юбилейным матчем

«Такой хотел интересный момент отметить. Сегодня вице-президент КХЛ поздравил Александра Радулова перед игрой. Я тоже поздравил Александра Радулова с тем, что он забил 250 шайб. Я очень хорошо знаю Сашу. Но в это же время лига не поздравила главного тренера СКА с 200-й игрой, никак вообще, то есть вообще никак: ни на сайте, никак. Наверное, надо обратиться к руководству КХЛ, чтобы как-то тренеров тоже уважали, и здесь должно быть всё справедливо и честно, то есть не должно быть какой-то дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы всё было у нас всегда правильно и честно. Надеюсь, что в будущем такого не будет», — заявил Роман Ротенберг.