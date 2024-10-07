Минирование Курской АЭС, спутники США над Россией, дестабилизация общества: что рассказал глава службы внешней разведки в Астане

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 4 октября выступил в Астане на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Там он заявил об угрозах мировой безопасности, усилении террористических атак против России и попытке захвата Курской области. «Фонтанка» приводит главное из слов директора СВР, полностью речь Нарышкина опубликована на сайте СВР 7 октября.
Об угрозе с Запада
Кратно возросли риски и угрозы со стороны стран Запада, хотя Россия «никогда не желала им ничего плохого». Активнее всего Европа и США сейчас действуют на постсоветском пространстве, пытаясь разогреть тлеющие конфликты, обострить социально-экономические проблемы.
О международном терроризме
Международный терроризм остается одним из самых серьезных вызовов для безопасности СНГ. Россия в последнее время сильнее прежнего сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы. Опасность исходит от целой группы государств.
О попытке дестабилизации
Украина и ее западные партнеры развернули против России настоящую террористическую войну. Делается это с расчетом деморализовать и дестабилизировать российское общество.
Об убийствах
С начала боевых действий на Украине убиты десятки российских официальных лиц, общественно-политических деятелей и журналистов. Жертвами стали политолог и публицист Дарья Дугина, журналист Владлен Татарский и писатель Захар Прилепин.
Об атаках на Крымский мост
Атаки Украины на Крым продолжаются. Крымский мост остается приоритетной целью для атак с помощью британских ракет Storm Shadow.
О разведке США
Разведка США с самого начала СВО передает Украине информацию для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре. С марта 2024 года Вашингтон стал активнее использовать спутники для разведки в Курской и Белгородской областях.
О Курской области
ВСУ в начале августа 2024 года предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. В план входили захват и минирование Курской АЭС, что привело бы к экологической и гуманитарной катастрофе в Европе.
О подготовке ДРГ
Британская разведка системно готовила украинские ДРГ для провокаций на нескольких российских АЭС. Разрабатывалась операция по подрыву линий электропередачи, ведущих к атомным станциям.
Об угрозах для Евразийского региона
Страны НАТО перебрасывают рекрутов с Ближнего Востока в зону СВО. Подготовка около 500 диверсантов велась на американской базе «Эт-Танф» на границе Сирии, Ирака и Иордании. По завершении конфликта на Украине их планируют использовать на всей территории Евразийского региона.
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