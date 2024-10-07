Минирование Курской АЭС, спутники США над Россией, дестабилизация общества: что рассказал глава службы внешней разведки в Астане

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 4 октября выступил в Астане на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Там он заявил об угрозах мировой безопасности, усилении террористических атак против России и попытке захвата Курской области. «Фонтанка» приводит главное из слов директора СВР, полностью речь Нарышкина опубликована на сайте СВР 7 октября.

Об угрозе с Запада

Кратно возросли риски и угрозы со стороны стран Запада, хотя Россия «никогда не желала им ничего плохого». Активнее всего Европа и США сейчас действуют на постсоветском пространстве, пытаясь разогреть тлеющие конфликты, обострить социально-экономические проблемы.

О международном терроризме

Международный терроризм остается одним из самых серьезных вызовов для безопасности СНГ. Россия в последнее время сильнее прежнего сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы. Опасность исходит от целой группы государств.

О попытке дестабилизации

Украина и ее западные партнеры развернули против России настоящую террористическую войну. Делается это с расчетом деморализовать и дестабилизировать российское общество.

Об убийствах

С начала боевых действий на Украине убиты десятки российских официальных лиц, общественно-политических деятелей и журналистов. Жертвами стали политолог и публицист Дарья Дугина, журналист Владлен Татарский и писатель Захар Прилепин .

Об атаках на Крымский мост

О разведке США

Разведка США с самого начала СВО передает Украине информацию для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре. С марта 2024 года Вашингтон стал активнее использовать спутники для разведки в Курской и Белгородской областях.