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Общество Минирование Курской АЭС, спутники США над Россией, дестабилизация общества: что рассказал глава службы внешней разведки в Астане

Минирование Курской АЭС, спутники США над Россией, дестабилизация общества: что рассказал глава службы внешней разведки в Астане

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12 комментариев

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 4 октября выступил в Астане на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Там он заявил об угрозах мировой безопасности, усилении террористических атак против России и попытке захвата Курской области. «Фонтанка» приводит главное из слов директора СВР, полностью речь Нарышкина опубликована на сайте СВР 7 октября.

Об угрозе с Запада

Кратно возросли риски и угрозы со стороны стран Запада, хотя Россия «никогда не желала им ничего плохого». Активнее всего Европа и США сейчас действуют на постсоветском пространстве, пытаясь разогреть тлеющие конфликты, обострить социально-экономические проблемы.

О международном терроризме

Международный терроризм остается одним из самых серьезных вызовов для безопасности СНГ. Россия в последнее время сильнее прежнего сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы. Опасность исходит от целой группы государств.

О попытке дестабилизации

Украина и ее западные партнеры развернули против России настоящую террористическую войну. Делается это с расчетом деморализовать и дестабилизировать российское общество.

Об убийствах

С начала боевых действий на Украине убиты десятки российских официальных лиц, общественно-политических деятелей и журналистов. Жертвами стали политолог и публицист Дарья Дугина, журналист Владлен Татарский и писатель Захар Прилепин.

Об атаках на Крымский мост

Атаки Украины на Крым продолжаются. Крымский мост остается приоритетной целью для атак с помощью британских ракет Storm Shadow.

О разведке США

Разведка США с самого начала СВО передает Украине информацию для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре. С марта 2024 года Вашингтон стал активнее использовать спутники для разведки в Курской и Белгородской областях.

О Курской области

ВСУ в начале августа 2024 года предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. В план входили захват и минирование Курской АЭС, что привело бы к экологической и гуманитарной катастрофе в Европе.

О подготовке ДРГ

Британская разведка системно готовила украинские ДРГ для провокаций на нескольких российских АЭС. Разрабатывалась операция по подрыву линий электропередачи, ведущих к атомным станциям.

Об угрозах для Евразийского региона

Страны НАТО перебрасывают рекрутов с Ближнего Востока в зону СВО. Подготовка около 500 диверсантов велась на американской базе «Эт-Танф» на границе Сирии, Ирака и Иордании. По завершении конфликта на Украине их планируют использовать на всей территории Евразийского региона.

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Комментарии
13
Заливщик голосовых планок
1 час
А спиртзавод?!! Почему про спиртзавод не рассказал?!!
Сила в Правде!!
1 час
и для кого это всё здесь?
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