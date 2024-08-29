ТАСС: следкому не удалось установить полный круг лиц, причастных к подрыву Крымского моста

Сотрудникам СК не удалось установить всех соучастников подрыва Крымского моста в 2022 году, сообщает 29 августа ТАСС со ссылкой на судебные документы.



В одном из постановлений суда о продлении ареста обвиняемым говорится, что «полный круг лиц, причастных к совершению преступлений, не установлен», поэтому есть достаточные основания полагать, что если Олег Антипов, Александр Былин и Дмитрий Тяжелых окажутся на свободе, то они смогут связаться с другими соучастниками «с целью уклонения от уголовной ответственности» и сокрытия доказательств, то есть «воспрепятствуют производству по уголовному делу».

