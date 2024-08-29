ТАСС: следкому не удалось установить полный круг лиц, причастных к подрыву Крымского моста

Сотрудникам СК не удалось установить всех соучастников подрыва Крымского моста в 2022 году, сообщает 29 августа ТАСС со ссылкой на судебные документы.
В одном из постановлений суда о продлении ареста обвиняемым говорится, что «полный круг лиц, причастных к совершению преступлений, не установлен», поэтому есть достаточные основания полагать, что если Олег Антипов, Александр Былин и Дмитрий Тяжелых окажутся на свободе, то они смогут связаться с другими соучастниками «с целью уклонения от уголовной ответственности» и сокрытия доказательств, то есть «воспрепятствуют производству по уголовному делу».
Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелись цистерны соседнего грузового поезда. обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека.
Обвинение предъявлено гражданам России, Армении и Украины Былину, Антипову, Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. По версии следствия, Антипов нашел фуру, в которую и загрузили взрывчатку. 45-летний предприниматель Александр Былин возглавлял ООО «Экстра», которое могло являться конечным получателем груза, который перевозила подорванная на Крымском мосту фура. Он, по данным ТАСС, не признает вину. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела, расследование уже завершено. После утверждения Генпрокуратурой дело будет передано для рассмотрения в Южный окружной военный суд.