Бортников рассказал, зачем Украине была нужна атака на Курскую область

Директор ФСБ Александр Бортников на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств (СОРБ) заявил, что нападением на Курскую область Киев рассчитывал спровоцировать Россию на жесткий ответ. Его слова 4 октября приводит РИА Новости.

Кроме того, Украина хотела нивелировать предпосылки к урегулированию конфликта в обозримом будущем, добавил Бортников.

Он также прокомментировал украинскую активность на границе с Белоруссией. Она нужна для эскалации конфликта, подчеркнул директор ФСБ. Если это произойдет, в противостояние будут втянуты страны Прибалтики и Польша.

Бортников напомнил о нескольких случаях провокаций на украинско-белорусской границе с киевскими дронами и вербовкой граждан Белоруссии и диверсионной работы Киева.

В августе Минск показывал обломки БПЛА, сбитых над территорией Белоруссии. По информации сотрудников спецслужб этой страны, дроны прилетели со стороны Украины, а при осмотре было установлено, что двигатель и электронные компоненты изготовлены в странах НАТО. В тот же день МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш, которой был заявлен протест в связи со случившимся.

Атака на Курскую область началась 6 августа, боевые действия там идут до сих пор. Жителям приграничных территорий пришлось покинуть свои дома — куряне сейчас находятся в пунктах временного содержания или у родственников. По завершении операции в регионе будет оценен ущерб, а пострадавшим выплачена компенсация.