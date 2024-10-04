Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 761мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Что такое Кудрово
Промышленный Петербург
Блатные номера вернулись
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Политика Бортников рассказал, зачем Украине была нужна атака на Курскую область

Бортников рассказал, зачем Украине была нужна атака на Курскую область

3 744
10 комментариев

Директор ФСБ Александр Бортников на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств (СОРБ) заявил, что нападением на Курскую область Киев рассчитывал спровоцировать Россию на жесткий ответ. Его слова 4 октября приводит РИА Новости.

Кроме того, Украина хотела нивелировать предпосылки к урегулированию конфликта в обозримом будущем, добавил Бортников.

Он также прокомментировал украинскую активность на границе с Белоруссией. Она нужна для эскалации конфликта, подчеркнул директор ФСБ. Если это произойдет, в противостояние будут втянуты страны Прибалтики и Польша.

Бортников напомнил о нескольких случаях провокаций на украинско-белорусской границе с киевскими дронами и вербовкой граждан Белоруссии и диверсионной работы Киева.

В августе Минск показывал обломки БПЛА, сбитых над территорией Белоруссии. По информации сотрудников спецслужб этой страны, дроны прилетели со стороны Украины, а при осмотре было установлено, что двигатель и электронные компоненты изготовлены в странах НАТО. В тот же день МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш, которой был заявлен протест в связи со случившимся.

Атака на Курскую область началась 6 августа, боевые действия там идут до сих пор. Жителям приграничных территорий пришлось покинуть свои дома — куряне сейчас находятся в пунктах временного содержания или у родственников. По завершении операции в регионе будет оценен ущерб, а пострадавшим выплачена компенсация.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY9
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
забыл все
22 минуты
так и в итоге то что? Курская область как сейчас то?))
AndrewBarsik
27 минут
Лучше бы рассказал про то, почему прозевали крокус и кто за это наказан. А что он там думает про Курскую область никого не интересует.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
Новости компаний
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
Новости компаний
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25
ТОП 5
Новости компаний
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка
3 октября, 12:19
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11
«ПСК Эксперт» Блеснем «архиллектом». Часть вторая
2 октября, 14:15
Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего делаПредставители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.
2 октября, 11:54