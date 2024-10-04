Глава ФСБ: террористов для «Крокуса» целенаправленно вербовали в таджикской диаспоре в РФ

Участников теракта в подмосковном «Крокус сити холле» целенаправленно вербовали в таджикской диаспоре в РФ. Об этом глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран — участниц СНГ в пятницу, 4 октября, пишет ТАСС.

ФСБ удалось установить, что вербовщики были членами запрещенной джихадистской террористической группировки «Вилаят Хорасан»*, которая является афганским филиалом запрещенного в России террористического «Исламского государства»*.

Ранее Бортников сообщал, что военная разведка Украины имеет непосредственную причастность к теракту в «Крокусе». Директор ФСБ говорил: «Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений». А примером преступной деятельности, по словам Бортникова, является «установленная российскими подразделениями причастность военной разведки Украины к теракту в „Крокусе“».

Напомним, что 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт, унесший более 140 жизней. При вооруженном нападении пострадали более 550 человек. В непосредственном совершении теракта обвиняются Далерджон Мирзоев**, Саидакрам Раджабализода**, Шамсидин Фаридуни** и Мухаммадсобир Файзов**. Кроме того, задержаны и арестованы предполагаемые пособники террористов. Росфинмониторинг в апреле внес фигурантов в список физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

*запрещенные в России террористические организации

**Внесены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов