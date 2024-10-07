«Так вот откуда ноги растут». Пользователи Сети ищут истоки ненависти к квадробингу в детских травмах

Источник: кадр из филма «Мама», 1976г., реж. Элизабета Бостан







Детское увлечение хождением на четырех конечностях с пушистыми хвостами и в масках никак не отпускает взрослых. Одни с высоких трибун требуют запретить деструктивное явление, другие с такой же звериной серьезностью крутят у виска, третьи наблюдают со стороны и делают мемы. «Фонтанка», кажется, поняла, в чем причина этого негатива.

Почва для критики квадроберства оказалась слишком благодатной, а инфоповод — слишком живучим. Теперь пользователи Рунета упражняются в остроумии, выискивая квадроберов в советском прошлом, картинах Боттичелли и Древнем Египте.



Хоть квадробика и пришла с Запада, переодевание в зверей не так уж чуждо россиянам. Мальчики-зайчики и девочки-белочки с утренников в детском саду стали классикой советского и постсоветского детства.



Но ведь не просто так сформировалась эта традиция. Пользователи Сети стали предполагать, откуда все пошло. Одной из таких догадок в своем телеграм-канале поделился священник Павел Островский. На видео с открытия Олимпиады 1980 года в Москве перед многотысячной толпой дети скачут перед под «В траве сидел кузнечик». «Квадроберы… Так вот откуда ноги растут», — написал он.

Правда, немного ошибся, ведь на видео все же предки хоббихорсеров. Это они «ездят» на деревянной палке с лошадиной головой. В конфликтах с квадроберами они не замечены, однако отдельные мемы посвящены их противостояниям за территорию.

Источник: скриншот соцсети







Настоящих квадроберов заметили в фильме-мюзикле «Мама» по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». Все персонажи в нем — антропоморфные животные, которые заводят семьи, дружат домами, ходят на ярмарку в своей деревне. Главная героиня — коза в исполнении Людмилы Гурченко, мать-одиночка с семью детьми на руках, а главный антагонист — волк, которого играет Михаил Боярский. Между ними в процессе явно происходит какая-то химия.

Справедливости ради, животные в мюзикле ходят преимущественно на двух ногах, что больше приближает их к фурри, а это совсем другая каста. Но если не занудствовать лишний раз, «Мама» вышла в 1976 году. Этот же год подарил нам еще две картины, ставшие квадроберской классикой, и в одной из них тоже есть Боярский. Речь о «Новогодних приключениях Маши и Вити», где актер сыграл дикого кота Матвея, одного из отрицательных героев.

Источник: Кадр из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити»







Вторая лента — «Приключения Буратино», где в животном облике предстают не только отрицательные персонажи (Лиса Алиса и Кот Базилио), но и положительный во всех отношениях пудель Артемон. Интересно, что в одном из новогодних телевизионных мюзиклов уже в нулевые Артемона сыграл Филипп Киркоров. «Фонтанка» даже нашла тот кадр, где пудель открывает не ту дверь. То, что Мальвину играла Ксения Собчак, оставим на совести создателей.

Артистичных котов показывать с экрана любили. Вот еще фильм «Мэри Поппинс, до свидания» 1984 года. Помните, там был такой усатый танцор?

Источник: Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»







Снова откатываемся назад — в 1965 год. Тогда на экранах впервые показали сказку «Морозко». Самовлюбленный Иванушка становится медведем, до того страшным, что главная героиня тут же падает в обморок. А фильм, кстати, попал список рекомендованных для школьников.

Возможно, именно эти кадры, являвшиеся нынешним немолодым хейтерам когда-то в детских снах, и стали причиной ненависти к сегодняшним увлечениям маленьких девочек.

Источник: Кадр из фильма «Морозко»







С медведями вообще отдельная история. Переодевание в главный символ страны, можно сказать, одна из скреп. Этот сюжет есть и в мультфильмах, и в кино, и в жизни.

Источник: Кадр из мультфильма «Седой медведь»







Еще дальше в прошлое: в 1962 году состоялась премьера фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вот черт — чем не квадробер? И грим, и хвост — все при нем. Даже на четвереньках ползал перед тем, как его оседлал кузнец Вакула. Опять же, в одноименном телемюзикле черта сыграл Филипп Киркоров. Совпадение? Не думаем.

Источник: Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»







И это только случаи, когда в зверей переодевались люди, а сколько всего такого было в мультипликации.

Вероятно, в ходе истории квадроберство раскололось на деструктивное западное и конструктивное восточное течение. Слава богу, советская ребятня не видела экранизацию «Волшебника страны Оз» 1939 года в отличие от своих американских современников. Этот лев, наверняка, потом снился американским малышам в кошмарах.

Источник: Кадр из фильма «Волшебник страны Оз»







Выглядит как хорошая пропаганда против квадроберов. Поговаривают, что в России опыт западных коллег уже взяли на вооружение и снимают современные ремейки сказок.



На самом деле истоки увлечения могут быть куда глубже, чем мы предполагаем. Квадроберские мотивы можно найти на полотнах великого итальянского живописца Сандро Боттичелли и в гробницах египетских царей.

Источник: Скриншот соцсети







Раз уж квадробика так просто не уходит из информационного пространства, некоторые пользователи начинают искать в ней плюсы.







