Что попало. В списке рекомендованных фильмов для школьников всего 10 российских картин

Источник: кадр из фильма «28 панфиловцев»/ реж. Андрей Шальопа, Ким Дружинин, 2016







Общественная палата РФ представила список из 191 фильма, которые будут рекомендованы Минпросвещения для просмотра в образовательных организациях. Пока что это черновой вариант. Но уже на этом этапе список выглядит как немой укор российскому кинематографу: в нем значится 181 советский фильм и всего 10 картин современного производства. Что это за фильмы и какие нашумевшие ленты последних лет в рекомендации не попали — разбиралась «Фонтанка».



Общественная палата и Минпросвещения озадачились воспитанием школьников через кинематограф.



Картины распределены по трем возрастным категориям. Для учащихся 5–6-х классов составители выбрали всего 20 фильмов. Самый «свежий» — «Чудак из пятого «Б» 1972 года выпуска. Детей младше десяти лет, видимо, воспитывать через киносеансы еще рано.



Зато ударная порция прекрасного, согласно списку, предназначена для подростков с 7-го по 9-й класс — аж 139 фильмов. В числе прочего им рекомендовано показывать такую классику, как «Человек с киноаппаратом» (1929 год) и «Броненосец «Потемкин» (1925 год). Наверное, это правильно — вряд ли подобное кино детям предложат посмотреть дома, не каждый родитель сегодня в состоянии воспринимать эти фильмы. Этой же возрастной категории адресованы девять из десяти современных картин:



«72 метра» (2004)



«В августе 44-го» (2001)



«Двадцать восемь панфиловцев» (2016)



«Коробка» (2016)



«Легенда № 17» (2013)



«Нахимовцы» (2022)



«Платки» (2007)



«Подольские курсанты» (2020)



«Тарас Бульба» (2009)



Десятая попала в раздел для 10–11-х классов. Это «Русский бунт» Александра Прошкина, снятый в 1999 году по «Капитанской дочке» и «Истории Пугачевского бунта» Пушкина.



Итак, что попало в рекомендации?



«В августе 44-го» Михаила Пташука — экранизация романа Владимира Богомолова «Момент истины». О ней генерал-лейтенант ФСБ Василий Христофоров сказал, что его сослуживцы именно эту картину считают «наиболее достоверным фильмом о СМЕРШе». Лента вызвала недовольство автора первоисточника, но считается одним из лучших фильмов о Великой Отечественной войне.



«Двадцать восемь панфиловцев» в 2016 году вызвали серьезную общественную дискуссию. Потому что бой между батальоном генерал-майора Ивана Панфилова и колонной немецких танков, шедших на Москву, у разъезда Дубосеково под Волоколамском был. А вот «28 панфиловцев», которые сумели остановить целую танковую колонну, возможно, — все-таки литературный миф, созданный для подъема боевого духа красноармейцев.



«Подольские курсанты» — третий российский фильм о Великой Отечественной войне, попавший в список. Осенью 1941 года около трёх с половиной тысяч курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ защищают Ильинский рубеж, последнее препятствие на пути фашистских войск к Москве. Командование вынуждено буквально закрывать дыру в обороне вчерашними детьми. Их задача — держать оборону до подхода резервов. Большая часть курсантов погибла. Фильм получился эмоционально тяжелым, но и до, и после просмотра есть что обсудить с подростком.



Дает повод для серьезного разговора и фильм «72 метра». Прототипом «Славянки» из фильма стала затонувшая на Камчатке в 1983 году подлодка «К-429». Тогда удалось спасти 104 из 120 членов экипажа, а финал «72 метров» в большей степени напоминал зрителям о гибели подводной лодки «Курск». Лента была снята буквально в прошлой жизни — музыку для нее написал Эннио Морриконе, а одну из ролей исполнила Чулпан Хаматова.



Жанр спортивной драмы в перечне представлен фильмом «Легенда № 17», историческое кино — «Тарасом Бульбой» и «Русским бунтом». За условно приключенческий жанр отвечают «Нахимовцы» — «условно», потому что фильм 2020 года о перевоспитании хулиганов-мажоров в военном училище вышел довольно сумбурным и неубедительным.



Достаточно неожиданный выбор составителей списка — мелодрама «Платки». На Павлово-Посадскую мануфактуру приезжает Иван Фрезински — американец с русскими корнями. Он хочет писать книгу о платках, а разрешение на визит он получил чуть ли не от самого Михаила Горбачева. В процессе знакомства с узорами и технологиями у положительного и симпатичного американца завязывается роман с работницей мануфактуры Анной. Но Анна замужем за непутевым местным парнем, обладающим всеми признаками абьюзера. Правда, в 2007 году, когда фильм вышел, этого слова еще никто не знал. А современные подростки знают и могут воспринять развязку непредсказуемым образом.



А вот самым интересным выбором составителей можно назвать фильм «Коробка». В центре истории — дворовый футбольный матч между двумя компаниями за право пользоваться коробкой, которую в незапамятные времена местные жители соорудили из подручных средств на фоне панельных многоэтажек. Но кино не о футболе, а о делении на своих и чужих и пещерном национализме, который не приводит ни к чему, кроме насилия.



В списке нет множества нашумевших фильмов последних лет. Например, ни первого, ни второго «Холопа». Нет ни одного отечественного фильма-сказки, которые исправно собирают кассу в кинотеатрах на каникулах и в праздники: все, от «Конька-Горбунка» до «Летучего корабля», пролетели мимо рекомендаций. Видимо, потому что фильмы из списка должны воспитывать, а не развлекать. Но советские фильмы-сказки, такие как «Золушка», «Марья-искусница», «Морозко», «Три толстяка» или «Королевство кривых зеркал», в перечне есть. Наверное, потому, что с воспитательной функцией они справляются лучше, чем новинки кинопроизводства.



Не оказалось среди рекомендованных обласканного федеральными телеканалами фильма «Зоя» о Зое Космодемьянской и, например, «Союза спасения» о восстании декабристов. Фильм «Вызов», ради съемок которого актрису Юлию Пересильд запускали в космос и на просмотр которого приглашали через «Госуслуги», в рекомендации тоже не попал.



Тем интереснее будет посмотреть на итоговый вариант списка рекомендованных для школьников фильмов — особенно в части российского, а не советского кинематографа.



Венера Галеева,

