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Город Граффити с Бродским на Некрасова расчистили. Поэта охраняют Гагарин и Дали

Граффити с Бродским на Некрасова расчистили. Поэта охраняют Гагарин и Дали

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2 комментария

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Закрашенные летом граффити с Иосифом Бродским на улице Некрасова, 1, расчистили. А рядом с размытым артом поэта изобразили портреты космонавта Юрия Гагарина и художника Сальвадора Дали. На это обратил внимание корреспондент «Фонтанки» в понедельник, 7 октября. 

От любимого петербуржцами рисунка поэта осталось только лицо. Тело Бродского очищено от краски, нанесенной поверх граффити коммунальщиками, и не имеет четкого контура и цвета. Будет ли арт с поэтом восстановлен или окажется вновь закрашен — покажет время. 

Напомним, что граффити с Бродским на Некрасова, 1, появились в начале июня. Однако уже в июле изображение с нобелевским лауреатом закрасили.

Бродский, наряду с Виктором Цоем и Сергеем Бодровым, — любимец местных райтеров. В мае 2020 года граффити с поэтом появились на улице Пестеля напротив дома, где он жил до эмиграции. Коммунальщики их не раз закрашивали, а они вновь и вновь появлялись.

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Комментарии
2
169991062
1 час
а пошто так-то ?
281862629
8 минут
Евреи за своих галдёж подняли
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