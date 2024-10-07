Граффити с Бродским на Некрасова расчистили. Поэта охраняют Гагарин и Дали

1 из 3 Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Закрашенные летом граффити с Иосифом Бродским на улице Некрасова, 1, расчистили. А рядом с размытым артом поэта изобразили портреты космонавта Юрия Гагарина и художника Сальвадора Дали. На это обратил внимание корреспондент «Фонтанки» в понедельник, 7 октября.

От любимого петербуржцами рисунка поэта осталось только лицо. Тело Бродского очищено от краски, нанесенной поверх граффити коммунальщиками, и не имеет четкого контура и цвета. Будет ли арт с поэтом восстановлен или окажется вновь закрашен — покажет время.

Напомним, что граффити с Бродским на Некрасова, 1, появились в начале июня. Однако уже в июле изображение с нобелевским лауреатом закрасили.

Бродский, наряду с Виктором Цоем и Сергеем Бодровым, — любимец местных райтеров. В мае 2020 года граффити с поэтом появились на улице Пестеля напротив дома, где он жил до эмиграции. Коммунальщики их не раз закрашивали, а они вновь и вновь появлялись.