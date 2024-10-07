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Происшествия Юный водитель загнал себя под фуру на М-11 и погиб. ГАИ показывает, что стало с «Мерседесом E200»

Юный водитель загнал себя под фуру на М-11 и погиб. ГАИ показывает, что стало с «Мерседесом E200»

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28 комментариев

Смертельное ДТП произошло на платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Окуловском районе Новгородской области. Об этом сообщает 7 октября региональное УГИБДД.

Управление ГИБДД по Новгородской области

Легковая и грузовая машины столкнулись вчера в 16:40 на 448-м километре трассы. По данным полиции, «Мерседес E200» (это «Мерседес» бизнес-класса) не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий перед ним тягач «Ситрак C7H» с полуприцепом. Водитель «Мерседеса» скончался на месте до прибытия скорой помощи. Это был молодой человек 2004 года рождения, то есть 19 или 20 лет.

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Комментарии
29
282260573
1 час
Сейчас начнут бухтеть про грузовик в левой полосе. Для таких специально : ПДД РФ, 16. Движение по автомагистралям 16.1. На автомагистралях запрещается: ... движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т далее второй полосы; ... Так же замечу, что на этом участке только две полосы. Много раз ездил по этой трассе. Грузовики там тоже друг друга обгоняют(опережают). И при этом нет никакого нарушения ПДД. Если же вы настолько слепы, что не можете заметить маневры грузовика, настолько тупы, что не можете выучить ПДД, не понимаете когда нажать тормоз , настолько чванливы, что корона вам давит на мозг и не дает принять тот факт, что это дорога общего пользования и вам тут никто ничем не обязан кроме как в рамках ПДД, то вам нечего делать за рулем.
Ankor
29 минут
Посмотрел видео с регистратора. Мерс летел в левой полосе, а фура в правой. Почему-то мерс резко перестроился в правою полосу и нырнул под фуру.
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