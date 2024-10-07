Юный водитель загнал себя под фуру на М-11 и погиб. ГАИ показывает, что стало с «Мерседесом E200»

Легковая и грузовая машины столкнулись вчера в 16:40 на 448-м километре трассы. По данным полиции, «Мерседес E200» (это «Мерседес» бизнес-класса) не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий перед ним тягач «Ситрак C7H» с полуприцепом. Водитель «Мерседеса» скончался на месте до прибытия скорой помощи. Это был молодой человек 2004 года рождения, то есть 19 или 20 лет.