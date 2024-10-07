Юный водитель загнал себя под фуру на М-11 и погиб. ГАИ показывает, что стало с «Мерседесом E200»

Смертельное ДТП произошло на платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Окуловском районе Новгородской области. Об этом сообщает 7 октября региональное УГИБДД.
Легковая и грузовая машины столкнулись вчера в 16:40 на 448-м километре трассы. По данным полиции, «Мерседес E200» (это «Мерседес» бизнес-класса) не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий перед ним тягач «Ситрак C7H» с полуприцепом. Водитель «Мерседеса» скончался на месте до прибытия скорой помощи. Это был молодой человек 2004 года рождения, то есть 19 или 20 лет.
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