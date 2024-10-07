Успел разложиться до костей. Женщина нашла мертвым отца в квартире на Ленинском

Труп 66-летнего мужчины в квартире на Ленинском проспекте забрали в морг для выяснения причин смерти. Мертвого мужчину вечером 6 октября нашла его дочь, об этом в понедельник стало известно «Фонтанке».

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили скелетированный труп, который, по предварительным данным, мог находиться в помещении длительное время. Тело было направлено в морг.