Успел разложиться до костей. Женщина нашла мертвым отца в квартире на Ленинском

Труп 66-летнего мужчины в квартире на Ленинском проспекте забрали в морг для выяснения причин смерти. Мертвого мужчину вечером 6 октября нашла его дочь, об этом в понедельник стало известно «Фонтанке».
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили скелетированный труп, который, по предварительным данным, мог находиться в помещении длительное время. Тело было направлено в морг.
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