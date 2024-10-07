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Происшествия Что происходит в Израиле и Ливане: в Хайфе есть раненые, в Бейруте прекратили работу две больницы

Что происходит в Израиле и Ливане: в Хайфе есть раненые, в Бейруте прекратили работу две больницы

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Армия Израиля 7 октября сообщила о новых ударах по объектам «Хезболлы» в столице Ливана Бейруте. По данным телеканала Al Mayadeen, по городу было нанесено как минимум семь авиаударов, из-за них прекратили работу две больницы, передаёт ТАСС.

Север Израиля и Хайфа также подверглись обстрелам, было запущено около 20 ракет, сообщила пресс-служба израильской армии. «Хезболла» заявляет об обстреле военной базы в Хайфе. По данным службы скорой помощи Израиля «Маген Давид адом», в Хайфе при обстреле со стороны Ливана ранены двое израильтян. По информации портал Ynet, 10 человек пострадали на севере Израиля при обстреле со стороны Ливана.

В секторе Газа ВВС Израиля поразили командные центры ХАМАС на территории больницы Шухада аль-Акса, информирует армейская пресс-служба. По данным палестинского агентства WAFA, израильские военные взяли штурмом город Дженин на Западном берегу Иордана.

Взрыв прогремел около аэропорта в пакистанском городе Карачи. Погибли два гражданина КНР, еще один ранен, передаёт ТАСС со ссылкой на посольство Китая в Исламабаде. Местные власти предполагают, что взрыв мог быть вызван самодельным взрывным устройством.

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